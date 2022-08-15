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15/08/2022

打擊衞生黑點非法棄置 卓永興：研增罰則加閉路電視

#衞生黑點 #非法棄置 #卓永興
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　　【晴報專訊】政府昨起展開首階段打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興等官員落區巡視後，形容後巷環境不堪，批評非法棄置及亂拋垃圾的人士自私，強調會加裝閉路電視及研究修例增加罰則，重申非「做騷」，打擊行動陸續有來，即使部分黑點情況有改善，亦不會將黑點在名單中移除。

 

政務司副司長卓永興（左）聯同民政及青年事務局局長麥美娟（右）和民政事務總署署長張趙凱渝（中），視察九龍城區非法棄置黑點。（政府新聞處）

 

　　卓永興、環生局局長謝展寰、青年事務局局長麥美娟等官員，昨先後到荔枝角、九龍城、元朗等街頭後巷視察，發現有已報廢的電單車被丟棄、有人非法張貼通渠街招，更有垃圾堆放在警告標語附近。卓永興直斥非法棄置如「在太歲頭上動土」，必定嚴懲，形容非法棄置垃圾人士自私及不負責任。他指現有約300多個閉路電視，未來會加裝更多，且亂拋垃圾罰款1,500元實施已19年，有意見建議提高至1萬元，認為是時候檢討。

 

清理行動未來3個月陸續來「絕非做騷」

 

官員到荔枝角道後巷視察衞生黑點，觀看高壓水槍洗街道。（政府新聞處）

 

　　一行人其後又到深水埗一帶視察招牌，屋宇署署長余寶美稱，署方正就該區進行定期巡視招牌行動，料會發出約260張「拆除危險構築物通知」，涉及約570個危險或棄置招牌，料10月完成清拆行動。

 

　　卓重申，不排除將更多地點列入衞生黑點名單，未來3個月的打擊及清理行動陸續有來，強調絕非「做騷」，不是「交功課」做完就算。他又稱，各部門每年均要提交翌年工作計劃，持續評估成效，即使部分黑點衞生環境有改善，亦不會在名單中移除。

 

　　他說，政府有責任維持香港的衞生清潔，「如果政府不斷清、市民不斷丟，只會在你清我丟的夢魘中，不斷輪迴」，希望香港人的垃圾，香港人自己清理。

 

　　至於昨日的打擊及清理數字，當局在截稿前未有回覆。

 

 

轉載自: 晴報

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