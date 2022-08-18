台頻爆「賣豬仔」騙局 入境處接17求助 5港人東南亞失聯

【晴報專訊】近期有台灣人疑被誘騙到柬埔寨等東南亞國家「掘金」，實際被「賣豬仔」到犯罪集團從事詐騙活動，部分人更遭囚禁，甚至客死異鄉。

台灣內政部警政署拘捕人蛇集團女負責人，救回部份被騙往柬埔寨的受害人。（台內政部fb）

同類情況蔓延本港，入境處昨證實，今年至今共接獲17名港人家屬求助，指有家人懷疑在東南亞地區失去聯絡，當中僅12人安全離開，即5人仍在當地。警方亦指，有個案報稱因誤墮求職及網上情緣等騙局，而被禁錮於外地。

本港警方稱，今年1月起至今，已接獲12宗求助，報稱因誤墮求職及網上情緣等騙局而被禁錮外地。警方將與境外執法機關密切聯繫，透過國際刑警平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。

入境處亦指，「協助在外香港居民小組」期內共接獲17名港人家屬求助，指其家人疑在泰國、緬甸、柬埔寨或老撾失蹤，當中12人已安全離開當地，強調接獲求助後會按求助人意願協助他們向當地警方報案，並將續與5名未歸港人家屬、警務處、外交部駐港特派員公署及中國駐當地大使館或總領事館密切聯繫跟進。

有港人在泰遭拘禁 家人付贖金

據悉，有港男早前網上認識一名女子並發展成情侶，之後有人誘使其到泰國見面，並承諾支付機票和當地生活費，不料抵埗即被陌生人帶到不知名地方及收起個人物品，並要求參與行騙，約1個月後家人支付贖金後才獲釋；近日亦有人在fb詢問星展銀行有否在港聘請員工到柬埔寨新辦公室，銀行前日回覆稱沒在當地設分行。

台灣近期有人蛇集團涉以高薪誘騙民眾到東南亞打工，惟受害人到埗後被拘禁，台灣警方本周一採取行動，在台北、台中等地拘41歲女負責人及3名涉案男子，並成功攔截5名受害人出境，惟當地在不足4個月已有近50人被安排出境。人蛇集團在社交媒體聲稱以高薪請人到柬埔寨或泰國從事打字、電腦等工作，惟受害人被誘騙到柬埔寨後被扣押，要求家屬交40萬台幣（約10.4萬港元）贖金才放人。

該集團5月初起指示其他成員負責接送、辦理護照、安排核酸檢測及訂購機票等，每安排1名受害人出境至柬埔寨，可獲10萬台幣報酬，到泰國則可有1萬至1.6萬台幣。