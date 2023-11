全球怒吼，加沙屠城背後的不神聖聯盟

以色列數星期來向加沙狂轟猛炸,已造成近萬人喪生,可是,這種殘暴的屠城式手段至今未見有止息跡象,這引發全球多地示威抗議不斷,從歐美、拉美、中東到亞洲等地區,人民發出怒吼聲音,日前大批美國猶太人更佔領紐約中央車站,向以美兩國呼喊,不要以他們之名行不義之事,要求立刻停火。不過,這動搖不了美國政府一面倒支持以色列的立場。另外,也有為以色列加油的美國民間群體,當中以基督教福音派為主,為甚麼?

事實上,美國猶太人大多屬於自由溫和派,只有少數但強勢的猶太社群,積極推動激進猶太復國主義,他們佔美國猶太人口僅兩成,這些猶太錫安主義者原本不為當地保守基督教教派所接受,後來這些原教旨主義基督徒的態度逐步改變。

華盛頓有一個基督教組織「基督徒聯盟」(Christian Alliance),屬於原教教義的福音派系,其創辦人羅伯遜(Pat Robertson)及霍維爾(Jerry Falwell)經常語不驚人誓不休。他們曾在CNN大呼「以主之名把他們炸掉」(blow them all away in the name of the Lord),「他們」指的是伊斯蘭「激進分子」,嚇得美國一些開明派系立刻登報劃清界線,表示基督教誨倡導愛與和平,絕不支持以暴制暴。

日前大批支持巴勒斯坦的美國猶太人佔領紐約中央車站,要求以巴立即停火。(AP)

可是,基督徒聯盟勢力龐大,他們不但全方位宣揚原教教義的信念,還擁有跨媒體企業,其中《700俱樂部》(Club 700)是他們旗下電視台的一個重要節目。此外,他們亦活躍於政界,動員能力令人驚嘆。

早期基督教原教旨教義派排斥猶太人,後來態度改變,基督徒聯盟在其網頁上便清楚解釋,他們支持猶太人復國事業,乃是基於《聖經》的救世主預言,他們協助以色列,即有助預言的實現。

以色列於1948年復國後,一直受到美國長期支持,這已是不爭的事實。原來過去有多位總統都屬於基督教原教主義派教會,包括最聞名的小布殊。即使現任的拜登,雖不屬基督教原教教派,但只要看看環繞其身旁的智囊,有不少來自新保守主義力量,而新保守主義力量與激進猶太復國主義者卻建構了相類似的政治議程,主要是想削弱伊斯蘭在中東的勢力。

與此同時,基督教福音派和猶太復國主義者又分享相同的信念,導致兩者和新保守力量的意識形態不謀而合,三方有著共同的議程,令到他們走在一起,成為以色列背後的「不神聖聯盟」。不說不知,民主黨比共和黨更支持以色列,皆因前者更為依賴猶太復國主義者的資助,甚至比共和黨大出好幾倍。

再說新保守主義(Neo-Conservatism),這乃是在美國出現的一場政治運動,根植於冷戰高峰期的反共意識型態。不要以為這只屬於共和黨,民主黨內也有不少人持這種思想。事實上,新保守主義者源自1960、70年代的自由派陣營,其中一群成員因無法認同主流自由派的外交主張,而轉向保守力量,對當時社會的自由運動造成不少打擊。

拜登(右)親以色列的態度,比特朗普有過之而無不及;圖為他早前到訪特拉維夫,與以色列總理內塔尼亞胡擁抱。(AP)

新保守主義陣營主要集中在美國的外交政策上,提倡進取的單邊主義,捍衛美國在世界的霸權。根據成員的背景分析,他們包括猶太人和基督教精英中的福音派,當權的猶太精英,共同分享著美國道德優越感,以及美國在世界的道德責任。

新保守主義者維護美國世界霸權的野心,與美國福音派教會利用猶太復國主義完成他們心目中的救世主論,以致猶太復國主義者透過新保守主義運動來鞏固以色列的權力與擴張政策,可謂是你中有我、我中有他。他們組成智囊機構,訓練政治人才,佔據權力中心,提供治國與外交策略,並主辦刊物及電台,製造輿論,培養學者,為其行動提供理論基礎。

還有一點值得關注的是,和上述不神聖聯盟有關的美國多個民間智庫和基金會,都與美國軍火能源企業有著千絲萬縷的關係,例如「新美國世紀計劃」。難怪我們見到今天的拜登,和小布殊有何分別?就以巴問題上,拜登親以色列的態度,與特朗普比較,可以說是有過之而無不及。