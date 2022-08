簡單幾招超實用！接電話要講英文？5大英語對答技巧，接聽外國客戶電話不再食螺絲！

(Credit:https://stock.adobe.com/ )

對於平日有不少機會接聽客戶電話的你,當你聽到「Hello……」時,是否會心頭一驚,心諗「大鑊」?想詢問對方是誰的時候,只懂得說一句不太禮貌的「Who are you?」本周,筆者為大家準備了超實用接電話英語的用語。簡單幾招,解決你的困擾,不再怕接到外國客戶電話。以下就是五大在辦公室接聽客戶電話時,經常會遇到的情景,以及其應對方式:

1. 接聽電話

在工作中接到電話時,你可以套用以下兩種句型來專業地跟客戶打招呼:

(1) Hello/Good morning/Good afternoon. [Company], [your name] speaking, how may I help you?

你好/早安/午安。 [公司名稱],我是[你的名字],我能幫你甚麼忙嗎?

Examples:

● Good morning! L&Y Garden, Charmaine speaking. How may I help you?

早安! 這裏是L&Y Garden,我是Charmaine,我能幫你甚麼忙嗎?

● Good afternoon. Thank you for calling L&Y Garden. How can I help you today?

午安,感謝致電L&Y Garden,我今天能幫你甚麼忙嗎?

(2) [Company/Department], [your name] speaking.

[公司名稱/部門],我是[你的名字]。

Examples:

● A&B Collection, Firenze speaking.

你好,我是A&B Collection的Firenze。

● Marketing Department. Connie speaking. How may I help you?

我是市場行銷部的Connie,我能幫你甚麼忙嗎?

2. 詢問來電者姓名

如果你接到電話後,需要知道來電者的姓名,請說:

(1) Who's calling?

請問貴姓大名?

(2) Can I get your name, please?

請問如何稱呼?

3. 轉接電話

(1) Please hold, while I connect you to him/her.

轉接中,請稍後。

(2) I’ll put you through to [對方名字’s] phone. If you get disconnected for some reason, his/her direct extension is [分機號碼].

我將把你的電話轉給_______。 如果由於某種原因斷線了,她的分機號碼是 ______。

Example:

● I’ll put you through to Ms. Chiu’s phone. If you get disconnected for some reason (=由於某種原因), her direct extension is 4567.

我將把你的電話轉給趙女士。 如果由於某些原因斷線了,她的分機號碼是 4567

(3) I’m connecting you right now.

我馬上為你轉接。

4. 對方要找的人不在

(1) He/She is away from his/her desk. Could you please call back later?

他/她不在位子上,可以請你晚點再打來嗎?

(2) I'm sorry. He/She is out. Who’s speaking, please?

對不起,他/她出去了,請問你貴姓?

(3) He/She is on the phone now. Please call back later.

他/她現在在電話中,請稍後再撥。

(4) He/She is in the meeting right now, please call back later.

他/她現在正在開會,請稍後再撥。

(5) He/She is not in his/her office. Please call back later.

他/她不在辦公室,請稍後再撥。

(6) He/She is on annual leave. I’m his/her deputy(職務代理人)today. How may I help you?

他/她休年假,我是他/她的職務代理人。有甚麼可以幫忙嗎?

5. 替來電者留言給某人

如果你接聽電話而且來電者想要找的人不在,你應該幫忙來電者留言,你可以說:

(1) I’m sorry, he/she is not here today. Can I take a message?

對不起,他/她今天不在,我可以幫你留言嗎?

(2) I’m afraid he/she’s not available at the moment. Can I take a message?

很抱歉,他/她現在不在,我可以幫你留言嗎?

(3) Mr./Miss _______ is not taking calls right now. Can I take a message?

__先生/小姐現在無法接聽電話,需要幫你留話嗎?

(4) He/she is on the phone now. Can I have him/her call you back later?

他/她正在通話中,請問需要他/她稍後回電話嗎?

記住以上應答句型及例句,嘗試在家中加以練習,自己搭配不同的內容,就能迅速建立專業的形象、讓電話成為邁向成功的最佳利器之一!