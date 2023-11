職場英語│Word-of-mouth、Raise the bar是甚麼意思？ 學識5個商業慣用語免誤解

商業世界中常用的商業英語慣用語(business idioms)一般比成語更生活化及簡明生動。然而,由於我們不可單靠字面意思推斷商業慣用語的真正意指,因此面對這一類idioms時,總是會感到困惑,甚至會因誤解或誤用而鬧出大大的笑話。如果我們不學會一些常見的business idioms的話,進行商業交流的時候或會感到疑惑,甚至完全跟不上對話內容和節奏。 既然學習business idiom如此重要,本周就讓我們看一下在職場和日常生活經常使用的5個idioms吧!

Credit: https://stock.adobe.com/

1. Touch base with (+ somebody) 與某人聯繫

Credit: https://stock.adobe.com/

意思:

在棒球場上,“Base” 指的是「壘」。跑壘的時侯,棒球員必須“touch base”才算攻佔那個壘。“Touch base with (某人)” 意指跟某人聯繫。



例句1:

Let’s touch base early next week to see how much progress has been made.

下週初我們再聯絡一下,看看進展如何。



例句2:

I'll touch base with you when I'm back from Japan.

當我從日本回來時,我會和你聯繫。

2. Raise the bar 提高標準

Credit: https://www.sporttechie.com/

意思:

“Raise”=「提高」,”bar”=「桿」,”raise the bar”的字面意思就是 ”把桿子提高”。”To raise the bar” 的意思就是“to raise the standard of quality”。



例句1:

To some extent, the pandemic has raised the bar for digital experiences.

某種程度上,疫情提高了人們對數位體驗的要求。



例句2:

The company has raised the bar across every facet of its business value chain.

該公司提高了其業務價值鏈各個方面的標準。

3. Up in the air 尚未決定;懸而未決



意思:

“Up in the air” 的意思是「某件事的結果尚不清楚」,或「某一方還沒有作出決定」。



例句:

Take the time to close deals that have been up in the air.

抓緊時間盡早處理好未完成的交易。

4. Word of mouth 口頭的;口傳的



意思:

“Word of mouth”的字面意思就是「嘴裡說出的話」。在商業語境中,意指「消息通過口頭轉述的方式」傳播。



例句1:

Word-of-mouth publicity is said to be one of the best ways to spread product information.

口碑宣傳據說是傳播產品信息的最佳方式之一。



例句2:

I heard about this company by word of mouth from a friend.

我是從朋友口中聽說這家公司的。

5. Go through the roof 價格飛漲



意思:

“Go through the roof”的意思為「(價格)衝破屋頂」。



例句1:

Home prices are going through the roof.

房價正在飆升。



例句2:

Our stock prices went through the roof last week.

上周,我們的股票價格飛漲。