‘Responsible for……’‘In charge of…… ’‘Handled……’‘Managed……’覺得眼熟嗎?在描述自己的工作内容時,你是不是也只會說“responsible for…”和"in charge of…"?大家先看看以下兩種表達職責的方式:

1. ‘in charge of delivering proposals on time(負責按時交付建議書)’

2. ‘ensured proposals delivered on or ahead of schedule(確保提前或準時交付建議書)’

意思上來說,兩者表達的意思差不多,然而,“ensured projects were delivered on or ahead of schedule”效果明顯地更強。

今期,大家將會學到如何替C.V.(Curriculum Vitae;履歷表)換上「更精準、更出色」的動詞,讓僱主眼前一亮。事不宜遲,筆者已經幫你準備好合適的動詞,並按照工作性質編寫了5大清單。快來幫你的 C.V.變得更加吸睛吧!

( Credit: https://stock.adobe.com )

Part 1: 表達「曾經負責……’」

要表達自己曾經帶領某項目或處理其他事務,與其用'led', 'responsible for'來說明,不如試試以下的動詞來增強效果:

1. Executed 執行

2. Chaired 主持

3. Controlled 控制

4. Coordinated 協調

5. Headed 領導

6. Operated 操作; 經營

7. Orchestrated 策劃

8. Organized 安排/組織

9. Produced 製作

10. Programmed 規劃/計劃

Part 2: 表達「幫公司提升效率、銷售量」

( Credit: https://stock.adobe.com )

要在對方心中留下更深刻的印象,你可以展現出你過去的付出促進了公司某些方面的成長。要表達自己曾經幫公司提升效率、銷售量,可參考以下動詞:

1. Accelerated 促進

2. Achieved 達到;實現了;取得

3. Amplified 擴增

4. Boosted 提升;提高

5. Expanded 擴展

6. Stimulated 激發

7. Sustained 維持; 使…持續

8. Furthered 推動;促進;進一步發展

9. Gained 獲得;取得

10. Generated 產生

11. Improved 改進

12. Enhanced 增強

13. Published 發表

14. Maximized 使…達到最大限度;使…最大化

Part 3: 表達「管理團隊的經驗」

( Credit: https://stock.adobe.com/ )

'Lead a team', 'Managed employees'之類的表達方式難以強調你的管理能力,因此,你需告訴對方你是個擅長激發團隊成員士氣與團結力的領導者。你可以用以下的動詞來描述你的管理能力:

1. Mentored 輔導;指導

2. Cultivated 栽培

3. Facilitated 促進

4. Fostered 培育

5. Supervised 監督

6. Trained 培訓;訓練

7. Unified 統一

8. Guided 指導

9. Hired 僱用

10. Inspired 啟發

11. Mobilized 調動; 動員

12. Motivated 啟發

13. Recruited 徵募

14. Regulated 調控

Part 4: 表達「對公司作出的貢獻/改善了……’」

( Credit: https://stock.adobe.com )

你可以用以下的動詞來描述你對公司作出的貢獻:

1. Modified 修改

2. Upgraded 升級

3. Merged 合併

4. Clarified 闡明; 澄清

5. Converted 轉換

6. Customized 定制

7. Reorganized 重組

8. Replaced 更換

9. Restructured 重組

10. Revamped 改版

11. Overhauled 翻修; 大修

12. Redesigned 重新設計

13. Refined 重新調整

15. Rehabilitated 改建

16. Remodeled 改裝

17. Updated 更新

18. Revitalized 振興

19. Simplified 簡化

20. Standardized 標準化

21. Strengthened 加強;強化

22. Influenced 影響

23. Integrated 集成

Part 5: 表達「負責處理客戶支援」

例如:接電話、回答客戶提出的問題。

這時,不妨使用這些動詞,表示自己負責提供意見給客戶並達成他們的需求:

1. Resolved 解決

2. Addressed 處理; 解決

3. Advised 建議

4. Advocated 提倡

5. Consulted 協商; 處理諮詢

6. Educated 教導

7. Informed 告知;通知