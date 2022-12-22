  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
HR唔易做
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點職場女王

22/12/2022

2023年打工仔請假攻略：請3日放10日！請2日放9日！HR安排人手要做足準備

#職場 #人力資源 #2023年請假攻略 #請假 #自製長假 #放假 #人手安排 #打工仔 #元旦 #農曆新年 #清明節 #復活節 #勞動節 #端午節 #聖誕節 #2023newyear #2022xmas
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

　　香港已經解除回港隔離措施，實行「0+3」機制，而內地亦醞釀撤去隔離政策。臨近年尾，各位打工仔當然開始期待2023年請假攻略，期望可以自製長假去旅行。以下一文讓你看清2023年如何自製長假期，當中包括不少請4日放9日的假期，HR在這些假期的前後要做足準備，安排好人手！

 

元旦：請4日放9日

 

　　2023年1月2日（星期一）是元旦翌日的公眾假期，打工仔請4日假（1月3日至6日），連接星期六、日，即享自製9日長假。

 

農曆新年： 請2日放9日

 

　　2023年農曆年初二至年初四（1月23日至25日）為公眾假期，打工仔只需請2日（1月26及27日、星期四及五），即可享9日長假。

 

清明節及復活節： 請3日放10日或請1日放6日

 

　　2023年4月5日為清明節，復活節則於4月7日至10日，兩者相距很近，因此打工仔只需請3日假（4月3、4及6日）便可以連放10日假。 不過，如果打工仔想預留大假，可選擇只於4月6日（星期四）請假，即可請1日連放6日，足夠去一個短途旅行！

 

勞動節：請4日放9日

 

　　2023年勞動節（5月1日）為星期一，接連星期六及日，也可自製9天長假，只需於5月2日至5日（星期二至五）請假便可。

 

端午節：請4日放9日或請1日放4日

 

　　2023年6月22日（星期四）為端午節，如果想放長假，可選擇請4日（6月19日至21日、及6月23日），即可連放9日；惟若只需要一個短假期，亦可選擇請1日（6月23日）放4日。

 

重陽節：請4日放9日

 

　　2023年重陽節為10月23日（星期一），同樣可以自製長假，大家只需請4日假（10月24日至27日），也可以放足9日。

 

聖誕節及元旦：請3日放10日

 

　　於2023年尾，聖誕節假期將於12月25日及26日（星期一及二），連同星期六及日，打工仔本已可享4日假期，如果大家再於12月27日至29日請3日假，加上2024年1月1日元旦假，打工仔即享10日悠長假期。

 

　　不過提提大家，打工仔自製長假期外遊的同時，可能需要預留少許時間，尤其是回港的日子，以應付有可能調整的回港抗疫措施！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多HR唔易做文章

你可能感興趣

#職場 #人力資源 #2023年請假攻略 #請假 #自製長假 #放假 #人手安排 #打工仔 #元旦 #農曆新年 #清明節 #復活節 #勞動節 #端午節 #聖誕節 #2023newyear #2022xmas

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk