2023年打工仔請假攻略：請3日放10日！請2日放9日！HR安排人手要做足準備

香港已經解除回港隔離措施，實行「0+3」機制，而內地亦醞釀撤去隔離政策。臨近年尾，各位打工仔當然開始期待2023年請假攻略，期望可以自製長假去旅行。以下一文讓你看清2023年如何自製長假期，當中包括不少請4日放9日的假期，HR在這些假期的前後要做足準備，安排好人手！

元旦：請4日放9日

2023年1月2日（星期一）是元旦翌日的公眾假期，打工仔請4日假（1月3日至6日），連接星期六、日，即享自製9日長假。

農曆新年： 請2日放9日

2023年農曆年初二至年初四（1月23日至25日）為公眾假期，打工仔只需請2日（1月26及27日、星期四及五），即可享9日長假。

清明節及復活節： 請3日放10日或請1日放6日

2023年4月5日為清明節，復活節則於4月7日至10日，兩者相距很近，因此打工仔只需請3日假（4月3、4及6日）便可以連放10日假。 不過，如果打工仔想預留大假，可選擇只於4月6日（星期四）請假，即可請1日連放6日，足夠去一個短途旅行！

勞動節：請4日放9日

2023年勞動節（5月1日）為星期一，接連星期六及日，也可自製9天長假，只需於5月2日至5日（星期二至五）請假便可。

端午節：請4日放9日或請1日放4日

2023年6月22日（星期四）為端午節，如果想放長假，可選擇請4日（6月19日至21日、及6月23日），即可連放9日；惟若只需要一個短假期，亦可選擇請1日（6月23日）放4日。

重陽節：請4日放9日

2023年重陽節為10月23日（星期一），同樣可以自製長假，大家只需請4日假（10月24日至27日），也可以放足9日。

聖誕節及元旦：請3日放10日

於2023年尾，聖誕節假期將於12月25日及26日（星期一及二），連同星期六及日，打工仔本已可享4日假期，如果大家再於12月27日至29日請3日假，加上2024年1月1日元旦假，打工仔即享10日悠長假期。

不過提提大家，打工仔自製長假期外遊的同時，可能需要預留少許時間，尤其是回港的日子，以應付有可能調整的回港抗疫措施！