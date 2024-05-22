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22/05/2024

移民英國 | 倫敦打工記：麻煩客人不是香港獨有！英國咖啡店常遇見的三種人

#飲食業 #咖啡店 #英國 #倫敦 #移民 #Pantry熱話 #咖啡因
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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　香港做過飲食業的，一定會遇上幾個麻煩客，明明食個三十幾蚊茶餐，都要求多多，不是嫌麵底煮得太腍，就是嫌煎蛋太細，當正自己食米芝蓮餐廳。在英國做飲食業，當地客人似乎都比香港人有耐性，因為大家都習慣英國餐廳出菜慢又收費貴，如果沒有這個閒情逸致，根本不會到餐廳消費，求其到超市買個三文治便當一餐。當然，如果放假出街食飯，餐廳的氛圍、服務體驗便相當重要，所以倫敦蘇豪區的侍應除了識「落單」，還要使出十八般武藝，只要將客人氹得開心，即使食物味道一般也能輕易被原諒。不過，以上只適用於收服務費的餐廳，如果是外賣咖啡店，客人的耐性便相當有限，尤其是趕返工想開會前買杯咖啡的人，他們的心急程度拍得住香港人，但比香港客人容易應付的是，他們只需要一杯提神的東西，不會在乎喝的是甚麼，這就是英國連鎖咖啡店出名難飲，但也有人排隊的原因。

 

（由作者提供圖片）

 

　　除了那些真正需要咖啡因的人，很多英國人已把咖啡當成一種生活習慣，甚至是一種品味，大家會聚在一起討論哪間店的咖啡好喝，哪個店員能記住他愛喝的咖啡種類，甚至叫得出他的名字，對他們來說有一種優越感，正如一班港女在爭論深水埗哪間咖啡店的拉花較特別。有這類客人，就一定有麻煩客，這是必然定律，他們未必了解咖啡，但一定要求多多，這才能彰顯他們的生活品味。

 

特別的咖啡偏好

 

　　在英國咖啡店打工接近一年，總會遇上幾個麻煩客，有一類客人每次進來都會高談闊論，與同行朋友大談他對咖啡的認識，例如哪間店用的咖啡豆較優質、溫度的重要性和奶啡的口感等等，而他們每次下單的時候都有一些特別的偏好，例如希望溫度不要太高、1.5 espresso shots並用燕麥奶等等。每個人的口味不同，有特別要求並沒有問題，但無需喝幾口，便急不及待地在咖啡師面前點評，「這杯咖啡味道很好，但對我來說有點燙。」

 

有禮貌地挑剔

 

　　還有一類客人很愛挑剔，但挑剔的是跟食物與咖啡無關的事。這類客人通常是把自己打扮得很漂亮的中年女人，平日不用工作，又有點經濟能力，她們一進店就會先視察店舖環境和裝飾，然後表達不滿：「窗戶那個裝飾品掉下來的，還有你們的收銀台似乎有點黏黏的。」她們通常表現得很有禮貌，像處處為店家著想，不過說真的，你又不在咖啡店內用餐，窗戶那個裝飾品掉不掉下來，與你何干？

 

關店前一刻走進來

 

　　對員工來說最討厭的一類客人，是喜歡在關門前一刻走進來的人，而這類人其實不少，明明這間店開6小時，而他們總愛拖到最後一分鐘才進來買咖啡，然後施施然地坐下，像他們美好的一天才剛要開始。店員通常不會直接趕客，只會說：「我們即將關店並進行清潔，請您不要介意。」識做的客人會聽得懂暗示然後離開，當然也有客人會照坐，然後望住店員收舖。開門做生意，進來的都是客人，即使你在營業時間外進來消費，作為稱職的員工，無論如何也要為你服務，當然你離開後，大家的白眼都會反上後腦，門口大大隻「已關門」的告示牌，你不懂看？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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