職場心理學｜住5星酒店！包商務車接送！上司愈擺款，內心愈脆弱？鬥志不能輕易外露！

（欲知前事，請看職場心理學｜人未到已搶盡風頭？從「鬥雞」領悟戰無不勝的關鍵要素！）

扭紋柴帶著君臨天下之氣勢，巡視亞洲區幾個辦事處。到了香港，氣焰更盛，因為過去財務部門的總部在香港，雖說經過多番整合改組，人手仍是眾多辦事處之冠。

他作為該部門新任主管，自有少不了的架子。他一改過往第一天早上到公司開會習慣，反而叫他部門下的所有同事，準八時在他入住的酒店 coffee shop開早餐會。

公司雖未算緊縮開支，但各人出差時都頗多盤算，免得給人口實。此外，出差費用雖說有規有矩，可是入住酒店的規格則沒太多限制，只要房費不逾上限即可。扭紋柴果然是財務科的料子，他挑的正是房費上限的金鐘5星級商務酒店，還包下一輛商務車給他調用。

續說上星期提及紀渻子替齊王養鬥雞的故事。

又過了十天，齊王再去問。紀渻子仍說不行。

齊王滿臉不悅的問：「你看那隻雞，毛色不潤，氣色不足，除了眼神還有點怒火外，根本是隻家雞，怎麼拿來鬥？」

紀渻子沒答話，齊王悻然而去。

過了十天，大王來問：「你一定是說牠不行吧！」

紀渻子說：「這回可以了。你看......」

齊王順著紀渻子所指的方向，往那隻鬥雞一看，一臉大驚的說：「噢！怎麼那隻雞像木頭般呆站著，動也不動？」

紀渻子自說自話：「不錯，這隻雞已從過去好勇鬥狠的外觀深化成內斂之氣，表面上牠沒反應，實際上牠氣納於心。現在只需站在場上，其他鬥雞見牠，都會給牠的內氣嚇至挾著尾巴而逃啊！」

辦公室內，人人以為裝著躊躇滿志之態才可嚇怕對手，其實這正顯示他內心虛弱一面。一個真正有鬥志的人，是不會讓別人輕易看得出來的。

扭紋柴愈擺款，愈證明他內心脆弱，他靠機艙級別、酒店星級、商務車來展現自己，他的架勢建築在虛弱的心理結構上，經不起風吹雨打。