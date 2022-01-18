淺談素食社交心法！素食者與非素食者同桌食飯，體現「和而不同」智慧！

2008年初，我開始轉為無五辛的素食者，晃眼就踏入14年了！一直懷著感恩心，感恩我有這個機遇，感恩自己有這個決定，感恩一直以來，不曾被飯桌社交的孤單感所影響，因為知道自己做甚麼，信念大於肉慾；感恩自己有信念的堅持！更希望藉著一路走來的歷程心法，特別想分享素食社交心法，因為，素食社交確實會影響一個人的素食決心及持久性。

最近巧遇一位前輩單獨一個人坐在餐廳食飯，上前打招呼寒暄幾句，因為他多數與太太出雙入對，所以好奇問他為不見太太同行？前輩淡然地說，太太在樓下其他餐廳用餐，因為他轉為素食者了，而且喜歡來這家（我也常來的）素食餐廳的食物，太太仍然無肉不歡，唯有各自分開食飯，各自享受喜歡的選擇，飯後才再會合。我聽了之後，對前輩的決定及選擇，心中油然生起敬佩心，這是平常人看好像是雙方各不遷就才會這樣各自去餐廳食飯，但是當事人就是可以為自己的喜好堅持，不勉強對方，正正就是中國傳統經典文化《論語》的一句「君子和而不同」的文化行事式！

身邊有朋友最近食素比平時多，甚至轉為食素者了；而當中聽得最多、聲音最大的莫過於素食社交所遇到的困擾。就像我一個朋友說，最近轉為素食者了，但就是不知道煮甚麼才適合我這朋友食？她的媽媽常為此而發牢騷，背後其實是因為不知道買甚麼煮甚麼、更大可能是不懂；有時因心情煩躁而發生爭執，朋友又覺得令媽媽不安而慚愧，也問我應該怎樣處理？

（圖片由作者提供）

身邊也有朋友活躍於推動綠色生活的組織，但是近乎20人的團隊，每次的例會聚會，卻不是食素的，理由是大家雖然有心推廣素食及環保，但因為好些團員平時工作及社交應酬多，食素好像不方便，所以一直未能素食。又有些朋友，因為與同事或朋友圈聚會時，大伙兒都不是素食者，唯獨自己是素食的話，很不方便，所以，又是未能晉身為素食者行列。

13年前開始食素，以上種種情況及理由都經歷過；但是我一直未動搖過我作為素食的選擇！因為，我想做的事，會自己找方法去適應、處理，不想帶給別人麻煩，但是，同樣，我都希望別人明白素食者根本不是帶給大家麻煩。

（圖片由作者提供）

雖然近年素食者愈來愈多，但是相對香港近八百萬人口，素食者仍然是小眾。為了鼓勵新晉加入素食行列者走入這個生活方式，本是增加健康感的、歡喜愉悅的、與非素食者同桌食飯也可以各自相安的、不被一般社交影響式障礙的、可以一直在素食路堅持下去的，因此要多與大家多分享「素食社交」，包括與在家親人、工作客戶同事及朋輩社交進行素食的時候，做好心理調適，理解素食社交的心態、對答、溝通、尊重、選擇；另一方面，也想多向非素食者朋友分享，與素食朋友同桌用飯的時候，大家可以更彼此理解，讓雙方都彼此尊重，各有方式但又可以共融。

（圖片由作者提供）

究竟素食社交要注意甚麼？要做甚麼？要說甚麼？才可以為自己的素食路行得更順暢，身心充滿歡喜又健康？下期正式分享更多。