上周五(7日)美國勞工部公布5月非農職位新增27.2萬個,增長遠超市場預期。高盛估增16.5萬個職位,大摩估增15萬個職位。美勞工部公布的增27.2萬個職位,較這兩位華爾街大佬的預估高逾60%至80%。

是高盛和大摩都估錯了?而且還錯得那麼離譜,看來高盛和大摩要把她們的經濟分析師全部炒魷。整個華爾街經濟分析師也要一併炒魷,因為他們估的增長也是在14萬至18萬個之間,只有一家Regions Bank估增28.5萬個職位。當99.999%的華爾街分析師都估錯,有沒有可能是美勞工部非農職位增長出了問題?

2022年12月6日,筆者有文《美就業數據造假?》指出自2022年3月起,美勞工部就有造假美新增職位之嫌(圖一),2023年3月美銀和摩通都謂美就業數據有造假,其後美三藩市、費城聯儲局都有謂美勞工部有造假新增非農職位,直到美國聯儲局在2024年的1月會議紀錄也紀錄了,有聯儲局官員質疑新增非農職位數據的可信性(圖二),其紀錄如下:

聯儲局1月議息會的會議紀錄於2月22日公開,內裏有這一句:

While the recent trends prior to the meeting had been remarkably positive, Fed officials judged that some of the recent improvement reflected "idiosyncratic movements in a few series".

簡譯過來是:

「最近的趨勢(指就業情況)是蠻好的,但聯儲局有些成員認為最近的一些好象反映有特殊的情況。」

聯儲局公告裏這段話,是官話,不明指你造假,他們認為是有特殊情況,即是唔信囉。

為甚麼美勞工部對新增非農可以造假經年?其實他們也不是真的蓄意造假,而是官僚主義,沿用不合時宜的統計新增職位方法。

美勞工部每月對一定數量企業發函要求申報該月的勞工增減數目,但其中是將兼職與全職者的數據全視為一,以前職位都是全職為多,兼職為少。自新冠疫情後,不少企業為省成本,多請兼職,但工人光靠兼職養不了家,於是有人打兩份以至三份兼職,一位A君,在甲、乙、丙三家企業兼職時,美勞工部新增長職位,就會增加了三個,職位是增加多了,但這位兼職工薪酬呢?是否也等同增加了三個長工的薪酬?當然不是,但如欲以新增職位數量來估消費能力(會帶動通脹CPI的上升),就可能會估錯了,這三個新增職位對消費/通脹所可帶來的上升壓力,要除以二(如是兩份兼職)以至三(如是三份兼職)。兼職與長工職位之分,美勞工部應是有的,但美勞工部將兩者合一,把兼職也當是長工,新增職位也就因此被誇大了。

美勞工部為甚麼要混淆視聽?無他,其老細拜登要製造經濟繁榮景象,來爭取競選連任的選票。

如果美國工人十分好景,則沃爾瑪(WMT)、好市多(COST)、亞馬遜(AMZN)等大型超市也不用近月減價促生意,美國人不窮,商家怎會出賤物鬥窮人這招?港人對此體會應深,為甚麼要吃兩餸飯,不吃魚翅撈飯?為甚麼一眾酒樓要推出廉價放題?港人窮了,不平,怎招客?這不是美港一家親,而是美港多窮人。

長工和兼職的統計是有的,只是美勞工部不區分,好為拜登競選造勢矣。但民間的經濟學家,就不怕把數據公諸於世(圖三)。2024年5月長工少了62.5萬份,兼職則增加了28.6萬份。事實上自2022年起,每個月都是由兼職增聘來補長工職位的減少,亦因此雖然美國工人的工時收入每月有增減,但以年比計,自2022年3月起是一直趨下的,因為兼職工資是會較長工少的(圖四)。





為甚麼我們可以肯定美勞工部的新增職位有造假?因為美國人口統計局也會每月對一定數量的家庭做家庭狀況調查,其中一項就是問該家庭是否有人在職,回應者只可能答有或無。這個回應只能有少無多,有家庭為呃政府津貼,有做兼職也會謂無,但有做長工就不可以答無。

這個美勞工部與人口統計局所得出來的就業職位自2022年起就出現差距(圖五),至今年5月,這個差距有900萬個職位之多。雖然美勞工部的非農職位一直在增,但美人口統計局的在業人數,自去年11月起,便是走下。

5月的「亮麗」就業數據,連《彭博社》的首席經濟師Anna Wong也看不下去,她認為美人口統計局的就業數據會更準確,她謂:

May's jobs report presented contradictory views of the labor market as we expected. The establishment survey shows robust gains in nonfarm payrolls - yet the unemployment rate rose to 4.0%. We believe the latter currently offers a closer approximation of reality than payrolls as BLS' model for estimating business births and deaths - which added 231000 jobs to the nonfarm-payrolls print in May - is lagging the reality of surging establishment closures and falling business formation. We think the underlying pace of current job gains is likely less than 100000 per month.

吓!5月新增非農職位是少於10萬個?咁不就是衰退之兆?不過有人鍾意炒美國經濟勁,我阻不到這些人,但相信聯儲局鮑威爾是:心中想減,口難開。

