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18/01/2024

保持一點距離，學習獨立

#小童 #照顧 #獨立訓練 #親子關係 #親子教育
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　到相熟的粥麵店吃喜歡的白粥腸粉，老闆娘問我門的孩子假期完畢，返回外國讀書了，會感到寂寞嗎？我們回答不會，因為他們長大了，有時保持一定距離更加好。

 

　　大家笑了，都明白當孩子年幼時還不懂得照顧自己，需要父母的指導和照顧，短暫做直升機父母沒有問題。但是，當到了青少年時期，便要逐步放手，讓他們去試，去嘗試失敗，跌倒自己爬起來，否則的話，孩子不會學懂獨立，包括生活上和思想上。

 

如何訓練獨立？

 

　　例如小時候，讓他們參與討論家庭的活動，做一些小決定，例如週日假期去公園或是海灘，乘巴士或是港鐵。
大一點的時候讓他們一起參與家庭旅行的計畫，家裏重新裝修和設計的意見，他們的學習興趣，是否繼續現在或加減少的課外活動等。

 

　　多聽及接納意見，透過討論協商能令孩子學習思考，成為一個獨立肯承擔的人。

 

(Shutterstock)

 

 

　　有兩點要留意。第一不要給太多選擇，兩至三個便夠了。第二就是即使他們做的決定不符合我們的預期，或明知有不好的後果，例如可能會撞板，但只要不涉及危險，就應該聽從他們的決定，讓他們知道父母不是假民主，是真的聆聽。孩子學會有信心，做決定和接受結果。久而久之，孩子便能養成抗逆力，增加韌力和力量。

 

　　保持一點距離，不單是訓練孩子獨立，也令父母學習獨立（孩子不在身邊）。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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