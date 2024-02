猛獸巨星變純品小綿羊

近兩月,凡與傳媒界、音樂界及演藝界老友聚會,皆不約而同互問:「有冇睇Netflix套《The Greatest Night In Pop 》?」

看見非洲難民無助慘況,再冷血的人,也會願意伸出援手。

有此一問,因呢套紀錄片,太太太重要了,絕對歷史性,場面空前,我想,也應絕後!

1985年初一個晚上,四十多位自尊自信自傲(不少當然自我自私自大!)的美國樂壇巨星,竟願意同一時間出現在擠迫又空氣混濁的錄音室,變晒小綿羊,乖乖的聽指揮,一人一句錄歌,簡直奇蹟!

樂壇巨星,講江湖地位。由佢兩位號召,當然人人俾面。

小弟過去半世紀,有幸見過不少萬人迷級巨星,全部台下絕非如台上般友善,這情況,很「正常」。一如富商,當你坐擁名利時,自然大量人埋身攞著數,過程不惜用盡一切手段。故此,演藝巨星及商界巨富,皆有鮮明心態——你咪搵我笨!不單佢哋自己,身前身後也有重重利益與共者作出金鋼罩式包圍,外間欲搵著數,絕難越雷池半步。

巨星就是猛獸,全部有獨特性格,走在一起而不「出事」,非常罕見。

此外,巨星多極欠安全感,也喜歡與同級數者比較,故此,每次演出,皆錙銖必計,例如出場排位、演出長度、旁邊為誰、酬金如何⋯⋯總之,佢自己與經理人等,瓣瓣用顯微鏡睇,幾大唔蝕底,以免上當做水魚,此外,尤其緊張有冇人利用堂皇名義例如慈善抽水。

錄音時,巨星全在較勁,唔衰得,強如Bob Dylan 也患得患失。

基於以上種種,安排一個巨星演出,已經煩到抽筋。你話嘞,若要安排四十多位天皇巨星一同演出,是否白日夢?怎可能?更遑論——冇錢俾!

唱片銷量空前,至今仍未停。

但世上,總有奇蹟。因天王巨星也是人,有盡人性上的負面——貪婪、妒忌、小器⋯⋯但同時,也可能有盡人性上的光明面——正氣、慈愛、善心、助人、扶弱。

故此,只要你顯示純正動機,道出意義作誠懇要求,再由對方信任的人物或渠道傳遞訊息,就會得到考慮。

另外,巨星雖同行相輕,但識英雄重英雄,也總有服及傾慕的人物。任何活動,若能由巨星「服」的同業提出,多一擊即中!

1985年,非洲陷於人道大災難,埃塞俄比亞內戰加饑荒,死亡無數,新聞報道所顯示,簡直是人間地獄。

這套片,記下了一項空前絕後的樂壇歷史。

如此景況,略有人性者,必望能參與施以援手。最能帶動人心的,當然是擁有無數「迷」及一呼百應魅力的巨星。但誰能又誰願率先挺身帶頭(冇人支持會好瘀!)?

人性光輝就在此時出現,當代兩大超級巨星Michael Jackson及Lionel Richie 拍心口扯頭纜,再請得殿堂製作人Quincy Jones瞓身相助。以三人在樂壇的江湖地位,提出如此有意義善舉(拯救水深火熱難民,尤其婦孺及小孩),就此, 溶化了四十多位岸崖自高的天皇天后級人馬,齊齊誓師。

但始終,明星就是明星,怎變乖學生?

神奇的一句話出現了!錄音室門楣大大張橫額寫上 —— Check Your Ego At The Door(放下自大自尊,咪扮嘢)!就此一句話,竟令所有巨星猛獸變純品小綿羊,一切跟從指示冇作反!