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內地官媒午間報道，國務院總理李強今日主持召開國務院常務會議，研究持續深化資本市場投融資綜合改革工作等。會議指出，資本市場事關經濟發展大局，要持續完善資本市場穩市機制，實施好存量政策，謀劃出台增量政策，促進資本市場平穩健康發展；加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央匯金公司的類「平準基金」功能，提供充足流動性保障。



國常會消息通常在晚間公布，此次罕見提前至中午發布，穩市信號強烈。A股早盤一直徘徊於3500點下方，中央撐市消息一出，滬深股市開啟暴漲行情：滬綜指短時間內衝上3500點，更一舉攻上3600關；硬科技風向標--科創50指數飆逾一成，半導體產業鏈領升大市。滬綜指最終全日收漲3.73%報3606.49點，本周累升2.1%，深成指升7.24%，創業板指收高11.61%，科創50飆15.07%，雙創板單日漲幅均創2024年10月8日以來最大。



成交大幅放量，滬深兩市全天成交額19998億元(人民幣．下同)，逼近2萬億水平，較上個交易日大增6820億元或52%。



業內分析，本次國常會會議有幾點值得關注：這是國常會史上首次在一個月內兩次密集提及資本市場改革；本次會議提及穩定資本市場內容多達285個字，亦為史上首次；資本市場發展、穩市場放在了會議內容的重要位置，足見重視程度，預期增強；會議明確指出加強輸入性風險防範，這說明海外的衝擊已經被充分地納入政策考量範圍。



盤面上來看，科技股狂升，半導體板塊收漲15.4%，存儲芯片、先進封裝、算力、AI應用全線收高。粵芯半導體(深:301660)、燕東微(滬:688172)、新易盛(深:300502)等科技股紛紛升停封板，兩市超5000隻個股上揚。下跌方面，煤炭及石油等資源股下調，銀行股亦見回吐。





滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4063.06 +4.17 上證指數 3606.49 +3.73 9297.77 深證成指 10814.02 +7.24 10700.20 創業板指 2443.96 +11.61 科創50 1346.25 +15.07 B股指數 271.61 +4.18 2.40 深證B指 1091.63 +2.26 0.70



《經濟通通訊社27日專訊》