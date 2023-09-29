中秋節點只大坑舞火龍？薄扶林村舞火龍守護百年傳統！由兒時偷紮火龍到籌備全村巡遊，火龍會總監阿蕭︰天生有這份使命感

「那時可能真的找到六、七條龍，因為村內每處地方的年輕人、小孩會自己紮龍，你又舞我又舞，整個中秋節極之熱鬧。」

大家在中秋節食月餅、玩燈籠的時候，南區薄扶林村就有一班村民在月下舞火龍。話說薄扶林村從前以務農為生，傳說因 19 世紀區內爆發瘟疫，村民便想到用插滿香火的火龍驅趕疫症，這個傳統習俗一直延續至今，已有過百年歷史。在薄扶林村長大的阿蕭從小耳濡目染，小時候看哥哥、叔叔紮龍，自己從旁偷師試紮出個模樣；長大後不只參與舞火龍，更當上薄扶林村火龍會總監，負責籌備這個全村巡遊，肩起守護百年傳統的任務。

薄扶林村火龍會總監蕭崑崙

回帶至 60、70 年代，當時的薄扶林村舞火龍可說是百花齊放，村內每個地方都會製作自己的火龍，中秋當晚甚至在同一位置有機會遇上 4 至 6 條火龍，極有氣氛。不過在 1973 年，村民曾因舞龍位置而發生爭執，活動隨之也被禁辦，幾年後得以復辦才統一成一條大火龍遊走全村。

（圖片來源︰薄扶林村火龍會）

阿蕭話他在統合成一條火龍後，單是路線編排上就花了不少心思，中秋節當日首先進行點睛、拜神儀式，舞火龍隊伍其後在村前「打龍餅」，即是舞動蟠龍作熱身，先後再拜祭李靈仙姐、西國大王，然後回到村口更換香枝。「我執意去西國大王廟走一圈，因為薄扶林村之前的人有點抗拒鶴佬人（即福建人），完全聽不懂他們說甚麼，但大家在同一環境下共同生活，都應該屬於薄扶林村人。」重頭戲當然是入村遊勻圍仔、龍仔督、菜園一帶，途路為各家村民祈福，實行把整個薄扶林村的地界走一圈。接著隊伍回到村口換香、「打龍餅」，然後徙步前往華富邨華樂樓作出第三次「打龍餅」，便出發至瀑布灣，完成最後的「龍歸滄海」儀式。把整條火龍送入海中，寓意送走龍神，全程歷時約 6 小時。

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