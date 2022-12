提升網店銷售額必備！5大理由製作「可購式影片」！不懂拍片？No Problem！

本欄常說網上購物已經從電子商貿(e-commerce)進化為影片商貿(video commerce),如果你想提升網店銷售額,真的需要好好了解這個新趨勢。所謂的「影片商貿」,就是以影片為主導來帶動網店的銷售,當中最常用的影片類別是「可購式影片」(shoppable video)。常說「心動不如行動」,不過筆者也明白如果完全不懂拍片的話,是真的會不敢開始的(因為筆者本身也一樣)。因此「電商教室」這一課講解的是拍攝「可購式影片」的理由,希望能給你一點信心。

拍攝前,你首先需要知道的是:

甚麼是「可購式影片」?

「可購式影片」的主要用途是宣傳商品,商戶在影片中標註商品,顧客觀看時只要按鍵就能購買並且付款,不用轉到另一個網站,甚至不用暫停播放影片。過去未有「可購式影片」的年代,商戶要用影片宣傳商品,就要上載到社交網站或影片串流網站,顧客如果看中裏面的商品,就必須自行轉到商戶的網站去購買,過程中有甚麼廣告、新帖文、新影片發布通知之類分散顧客的注意力,令他們忘記要購物,商戶是控制不到的。從顧客認識商品到購買的過程中,可能會出現無數個程咬金,「可購式影片」就是將這個過程縮短,減少程咬金的數量,從而提升網店銷售額。

(圖片由作者提供)

現在進入正題,筆者為你羅列了拍攝「可購式影片」的五大理由:

1. 使購物體驗更為豐富

從前顧客觀看影片就真的只能「看」,看了再去購物是另一回事。「可購式影片」為宣傳商品的影片加入互動元素,顧客看影片時有鍵可按,感覺自己有份控制購物體驗,這就是所謂的參與度(engagement)。此外,顧客研究商品時也多了一個渠道,從前只得靜態的相片和文字,現在則可以觀察商品的動態。始終與靜態的照片相比,動態的影像還是比較容易吸引人的,例如服裝由模特兒在影片中示範,一定比硬照來得搶眼。

2. 影片直接連結到商品

根據Google的謂查,購物前會搜尋相關影片的網民多於一半,而當初商戶在影片中標註商品,也是因為顧客這種傾向。商戶借助這種「可購式影片」,將整個購物過程濃縮,顧客認識商品、了解商品、將商品放入購物車,到付款,甚至是收藏留待之後觀看、分享,都集中在一條影片中,減少從認識商品到真正購物過程中流失的顧客,也就是簡化所謂的「銷售漏斗」(sales funnel),有助於提升網店銷售額。

(圖片由作者提供)

3. 提高轉化率(conversion rate)

轉化率是交易次數與顧客進入網店人次的比例,換句話說,就是進入網店後真正購物的顧客有幾多,在商戶而言,這個比例當然越高越好。根據影片製作公司Wyzowl的調查,表示影片有助增加網店人流的營銷人員達87%,而表示影片有助直接增加銷售額的營銷人員則有81%,因此「可購式影片」的威力真的不容忽視。

(圖片由作者提供)

4. 提供準確的數據作分析之用

花心機拍攝影片,相信你也想知道成績如何吧。如果你只有在社交平台或影片串流平台上載影片或直播,看過影片而去購物的顧客有幾多,你是無從得知的。反觀如果你在掌舖的網店上載影片的話,應用程式會將各項數據清晰展示,例如觀看人數、商品點擊率、聊天室的互動情況、觀看直播和重播的人數,甚至是使用流動裝置和電腦觀看影片的人數,你都能一一掌握。如此一來,你就能了解顧客的口味,從而調整影片製作和商品種類。

(圖片由作者提供)

5. 製作容易

時至今日,「拍片」、「剪片」這些詞語仍然給人很專門的感覺,令不少門外漢望而生畏。根據上文提到的Wyzowl調查,表示因為無時間而不用影片的營銷人員有23%,表示原因是創作影片時無從入手的則佔16%,而這兩項原因佔的比數都高於其他原因。有見及此,掌舖將整個拍攝「可購式影片」的過程簡化,變身成為全港唯一能開網店、拍片、管理網店的一站式應用程式。商戶只要進入「影片」標籤就能使用各項影片功能,而影片都設定為直向,單手拿著手機就能拍攝,十分方便。

(圖片由作者提供)

「可購式影片」在商戶和顧客而言都有不少好處:顧客能更深入了解商品,觀看影片時有互動的感覺更開心,而觀看影片到購物的過程簡化了也方便了;商戶能提高網站的人流、顧客逗留的時間和轉化率,這些成績更是以顯淺易明的數字表達,當然最重要的是能提升網店銷售額。今日拍攝「可購式影片」已經變得相當簡單,快快拿起手機充當攝影師吧。

