18/08/2022
開心Share！一口鮑魚「鮑汁燴意大利飯」香噴噴超鮮味！John Sir秘技分享：怎做到飯粒飽滿兼盡吸醬汁？
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
還記得去年有一個醬料品牌邀請我為它旗下的罐頭鮑魚做一個西式食譜，我立即想到把中式紅燒鮑魚和意大利燉飯（Risotto）拼合起來，做一個「鮑汁燴意大利飯」，客戶一試便愛上了這個食譜！很多粉絲看了食譜後也跟著做起來，原來Risotto 也可以煮得「so Chinese 」！
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
我一向都非常贊同「烹飪無國界」的概念，現在很多西方料理都會融入中式食材和技術，就正如我看過意大利廚師在YouTube頻道教用上海水餃皮來做意大利雲吞「Ravioli」，很吸引！我亦曾以卡邦尼意粉的做法融入烏冬，味道也是一流！
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