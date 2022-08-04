入門級葡國家鄉菜！爆鮮甜惹味「黑毛豬柳煮蜆」，夏日開胃之選！預先做好醬汁，隨時加海鮮食得，超方便！

說到地中海菜，不少人也會聯想到海鮮，但大家有沒有想過，把海鮮和黑毛豬柳放在一起呢？今天我就教大家做一道葡萄牙非常出名的菜式──「黑毛豬柳煮蜆」。這道菜做法不複雜之餘醬汁底更可預先備妥，絕對符合現代家庭料理的「快、靚、正」原則！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

這道菜式對我來說是有雙重意義：它是一道伴我成長的葡國家鄉菜，亦是5年前我開始教授烹飪課程的其中一道菜式。這道菜式的傳統做法是用豬肉、番茄和薯仔先做一個底醬，然後再配合新鮮的蜆和香草，用麵包來伴吃。

還記得小時候家人總喜歡做這菜式來宴客，而我和妹妹總是吃得亂髒髒，10隻手指頭都沾滿了美味的醬汁。誰都沒想過烹飪改變了我的下半生，過得比之前的更精彩更有意義！5年前首次站在Chef Table 前分享了我的烹飪世界，煮起這道菜，同學們大讚這樣美味的菜式可以來得這麼簡單。是啊，快樂就是可以這樣的簡簡單單！

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