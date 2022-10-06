重演舞台劇玩謝小師弟 黃秋生︰要黐朱栢康搵食

【晴報專訊】黃秋生、陳淑儀及朱栢康（朱康）去年合演的舞台劇《ART呃》叫好叫座，三人將於本月底載譽重演《2呃22 ART》。難得與演藝學院大師兄秋生再度合作，近年穿梭影視圈的朱康甘做下靶跟前輩「學嘢」。然而，秋生卻笑稱要靠攏這位小師弟，「朱康又拍戲又拍劇，要黐住佢搵食，等佢關照我！」

朱康（左）與秋生異口同聲指，入場欣賞舞台劇以女性觀眾為主。

舞台劇《ART呃》由一張白畫紙展開故事，三位不同階層的中佬對這件藝術品各有見解。有人認為是「Art」，又人卻覺得是「呃」，從而爆發爭拗，考驗三人的兄弟情。去年《ART呃》公演15場大獲好評，秋生在尾場謝幕時稱：「如果呢個係告別的話，我希望明年係一個復出。」結果一如所料，今年秋生再度回歸重演《2呃22 ART》，與陳淑儀及朱康本月尾重踏舞台，演出14場。

《ART呃》去年公演叫好叫座，三位好戲之人為觀眾帶來無盡笑聲。

早前秋生、朱康及《2呃22 ART》導演張銘耀受訪，提到故事是否探討香港中佬的寫照，秋生認為不分地域。「地球上確實有好多小男人鍾意喺屋企洗衫，做啲師奶行為，好小心眼但又易被人傷害！」近年香港出現不少網上騙案，對於劇中一張抽象畫引伸的故事，秋生認為每個地方也有類似事情發生，「藝術唔係一般人可以清晰理解，有時藝術就好似經過包裝嘅迷信事物，裝神弄鬼一樣。」至於近年時興的NFT（非同質化代幣），秋生對此毫不了解，亦對這種新興投資貨幣大唱反調，「好多時老千會喺無犯法嘅情況下呃住先，純粹賣個信任。」

朱康回歸劇場拒忘本

秋生相信電視台拍攝更多不同題材劇集，整個行業才會持續進步。

從台灣回歸再踏舞台，秋生強調從來沒有移居寶島，更自言經常回港，今次為《2呃22 ART》付出不少心血，期望觀眾購票支持。提到拍檔朱康近年在電影及電視圈吃得開，秋生也忍不住抽水：「紅咪好，又戲又劇，好羨慕呀，我要黐住佢搵食，等佢關照我！」朱康即尷尬失笑，直言更要回歸劇場：「近年確實多咗拍影視作品，對我嚟講有新鮮感，不過自己係舞台劇演員出身，已經入晒血，所以一定要返劇場！」對於去年《ART呃》的成功，第二度與兩大前輩拍檔，朱康繼續保持謙厚，「一個係傳奇（秋生），一個係我演藝學院老師（陳淑儀），自己演出期間真係驚，不過亦算係我演藝生涯嘅里程碑！」

張銘耀期望《ART呃》能夠長演長有，亦相信網上騷無法取代舞台劇。

過去兩年多，全球受疫情拖累，香港不少舞台演出，亦受防疫政策影響而被迫取消或延期。對於如何鼓勵新一代舞台劇演員捱下去，秋生坦言︰「大家要繼續向前看，做得幾多得幾多，雖然依家環境唔同咗，但觀眾都需要演唱會、舞台劇，現場演出唔會就咁消失，網上騷係無辦法取代！」《2呃22 ART》導演張銘耀亦深表認同，「我即使晚晚都睇YouTube，都取代唔到現場演出，舞台劇係一班人共同發生同經歷，任何時候都需要呢種演出。」

秋生早前在朱康穿針引綫下，與來港工作的台灣男星吳慷仁（左）飯聚。（FB圖片）

讚《IT狗》岑珈其出色

岑珈其（右）憑《IT狗》提名釜山國際電影節「亞洲內容大獎」最佳男配角。

另一方面，早年秋生憑無綫劇集《梟雄》在《萬千星輝頒獎典禮》贏得視帝，及後亦憑ViuTV劇集《理想國-聲音監獄》於《第25屆亞洲電視大獎》拿下亞洲視帝。對於近年本地電視圈競爭劇烈，ViuTV多齣破格劇集獲觀眾受落，秋生希望電視業持續百花齊放。「其實任何電視台都可以有好製作，不嬲都應該有唔同類型劇集。」秋生原來亦有欣賞早前的熱播劇《IT狗》，「之前我有睇《IT狗》，劇入面好多演員我都好欣賞，好似岑珈其演得好好；凌文龍就差少少，好似被其他人爬頭，因為我識佢，知道佢可以做得更好。」