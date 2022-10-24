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24/10/2022

開騷怕腦霧忘詞 林子祥擬邀炎明熹續緣

#林子祥 #演唱會 #炎明熹
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　　【晴報專訊】剛踏入75歲的林子祥（阿Lam），將於12月26日假亞洲博覽館舉行《林子祥開心演唱會》香港站。早前在內地音樂節目《聲生不息》中，阿Lam與新一代歌手合作，故有意邀請炎明熹及曾比特任個唱嘉賓，自詡老人家的他笑言︰「佢哋肯同我唱嘅話，都有得諗。」

 

 

　　林子祥透露即將投入籌備演唱會當中，並否認外界所指今次為最後一次演出，「只係呢次巡迴嘅最後一場，之前已經喺美國、東南亞同澳門開騷。」他更表示入行逾40年，希望將來有機會舉行網上或戶外騷。

 

　　阿Lam和太太葉蒨文（沙麗）早前參與《聲生不息》，與內地及香港多位年輕歌手合作，好評如潮，他坦言吸納更多內地年輕樂迷，亦帶來不少創作靈感。「我哋唱咗好多經典廣東歌，但好多後生一代未聽過我哋兩位老人家嘅歌，佢哋嘅反應令到我哋好開心。」阿Lam大讚中港兩地的後輩歌手都好努力，會否邀請因節目爆紅的炎明熹和曾比特，擔任個唱嘉賓？他表示︰「佢哋成日飛嚟飛去，都唔知幾時喺香港，如果喺度而我又熟嘅，佢哋又肯同我唱嘅，都可以有得諗。」

 

《聲生不息》令阿Lam和沙麗吸納一班內地年輕粉絲。（IG圖片）

炎明熹（IG圖片）

 

自爆早前與沙麗齊中招

 

阿Lam透露沙麗會在演唱會尾段上台合唱。

 

 

　　另外，阿Lam自爆早前和沙麗雙雙確診新冠肺炎，幸好很快便痊癒，「沙麗係最小心一個，成日鬧我唔抹嘢，又話我周圍掂嘢；每日返屋企，都要我由頭到腳換晒啲衫，點知佢最先中，不過我哋都無乜病徵，我只係微燒，希望唔會令我咩歌詞都唔記得。」

 

轉載自: 晴報

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