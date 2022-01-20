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20/01/2022

角色不討好、衣飾無品味？《Emily in Paris》第二季邊罵邊睇！勁多名牌植入，仲有劇集商品、紅酒面世

#數碼營銷 #Netflix #衣著 #花都 #紅酒 #劇集 #美容產品 #第二季 #手機穀 #《Emily in Paris》 #巴黎 #品味 #劇集產品
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    本欄每周四更新

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Photo: 圖片由作者提供

　　熱爆連續劇《Emily in Paris》第二季經已開鑼，無論劇情及女主角的衣著品味都引起不少爭議。有觀眾表示劇中女主角 Emily 背叛閨蜜，對同事態度惡劣，角色不討好；另有人批評 Emily 服飾過份誇張，全無品味可言；亦有不少人認為劇集過份美化巴黎，未能把花都真實的一面展示出來。

 

　　儘管負評如潮，但劇集愈罵愈紅，觀眾一邊罵一邊看。劇集人氣急升，連帶女主角的服裝、手袋、化妝品一樣受到注目。劇中出現不少植入式廣告，如 Rimowa 行李箱、Chopard 手錶、Dior x Vespa 電單車等等，一眾高檔品牌見劇集爆紅，也欲分一杯羮。

 

　　此外，《 Emily in Paris 》一系列產品也乘勢推出市場，如美容產品、紅酒、口罩、手機套等等，包羅萬有。劇集是推銷好渠道，商機處處，說不定很快會開拍 《 Emily in London 》、《 Emily in New York 》、《 Emily in Tokyo 》、《 Emily in Beijing 》、《 Emily in Hong Kong 》 ……

 

Emily 劇中造型，是大膽有趣？或是低級庸俗？

（圖片來源︰https://bit.ly/3AltTBJ

（圖片由作者提供）

 

《 Emily in Paris 》系列商品：  

 

網上圖片；圖片由作者提供）

 

網上圖片；圖片由作者提供）

網上圖片；圖片由作者提供）

 

 

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