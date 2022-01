角色不討好、衣飾無品味？《Emily in Paris》第二季邊罵邊睇！勁多名牌植入，仲有劇集商品、紅酒面世

熱爆連續劇《Emily in Paris》第二季經已開鑼,無論劇情及女主角的衣著品味都引起不少爭議。有觀眾表示劇中女主角 Emily 背叛閨蜜,對同事態度惡劣,角色不討好;另有人批評 Emily 服飾過份誇張,全無品味可言;亦有不少人認為劇集過份美化巴黎,未能把花都真實的一面展示出來。

儘管負評如潮,但劇集愈罵愈紅,觀眾一邊罵一邊看。劇集人氣急升,連帶女主角的服裝、手袋、化妝品一樣受到注目。劇中出現不少植入式廣告,如 Rimowa 行李箱、Chopard 手錶、Dior x Vespa 電單車等等,一眾高檔品牌見劇集爆紅,也欲分一杯羮。

此外,《 Emily in Paris 》一系列產品也乘勢推出市場,如美容產品、紅酒、口罩、手機套等等,包羅萬有。劇集是推銷好渠道,商機處處,說不定很快會開拍 《 Emily in London 》、《 Emily in New York 》、《 Emily in Tokyo 》、《 Emily in Beijing 》、《 Emily in Hong Kong 》 ……

Emily 劇中造型,是大膽有趣?或是低級庸俗?

(圖片來源︰https://bit.ly/3AltTBJ)

(圖片由作者提供)

《 Emily in Paris 》系列商品:

(網上圖片;圖片由作者提供)

(網上圖片;圖片由作者提供)

(網上圖片;圖片由作者提供)