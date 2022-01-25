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25/01/2022

再談素食社交：遇上非素食者圍攻怎麼辦？同枱食飯分享理念3個「宜同不宜」！

#禮儀 #社交 #素食社交 #素食 #素食者 #人際關係 #理念 #共融
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  • 藍婷

    藍婷

    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象。對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…曾為商品品牌代言人作形象指導，包括林志玲、徐熙媛、陳慧琳、周慧敏、楊采妮、關詠荷。

    熱衷以工作經歷體驗加生活行為故事結合技巧理論，導引形象IQ有助個人職場及生活帶來優勢、開啟潛能及提升素質。曾為香港經濟日報及Cosmopolitan月刊專欄作者。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。

    本欄每周二更新

    形象UP！

　　快要過農曆年了！先向大家拜早年！祝願大家四季平安康，天天大吉祥！百毒遠離身，精氣神倍增！

 

　　續談素食社交，因為愈來愈發覺很值得分享。素食朋友愈來愈多，理由各有故事，可能是為環保、護地球、全球暖化、宗教、愛護動物、健康養生⋯⋯。這不代表肉食朋友沒有這理念，只是每人都有認知及認同某些觀念的時間表及行動力；所以，時間表不同，方法不一，步伐不一致。

 

 

（圖片由作者提供）

 

　　相對整個社會，素食群還是屬於小眾。談到素食者的社交，多少都會經歷過一些挫折或挑戰，例如有朋友說以前曾經是素食者，但堅持不下去了，原因是在外工作應酬或朋友圈飯聚時，有時會有搭枱食飯的孤單感，特別是初開始素食的時候，身邊家人、或朋友、或同事們都是肉食者；他們會很熱心的輪流說出他們的想法，又怕你沒營養不夠健康……，就是不論你怎樣去解釋，他們似乎仍然不大認同這個飲食選擇；有種社交困難的感受。

 

　　分享素食社交點滴，就是想鼓勵素食者及非素食者的和諧共融之智慧。素食朋友與非素食者也可有共同可食的食物選擇，如果同枱食飯真的遇到好熱心的非素食者高論「圍攻」時，不用硬食接招；接得不好令自己心煩，之後又覺得麻煩了別人，連帶影響對素食的持續態度。

 

 

（圖片由作者提供）

 

　　素食社交特別要提出拿捏理念的收放，無論多宏大的理念，不一定在飯桌上說的，說得多，可能惹來反感。先顧及態度及說話，要處理得有格局，就以讓為尚，讓對方盡情發表他們要說的話，令對方感覺舒服。素食者最好盡量和顏悅色，又堅定地感謝大家關心，無必要在言語中有一來一往的試圖解釋或扭轉對方觀念，也不需言語堅強地反駁甚麼，切忌像辯論或針風相對，溫和微笑輕描淡寫往往是最明智的高招。否則，即使贏了場對話卻可能輸了和諧氣氛及關係。當然，這需要累積功力，共勉。

 

 

（圖片由作者提供）

 

　　如果想幫忙令更多人喜歡或多嘗試食素，素食社交值得做的三大原則：

 

　　1.暢談喜歡素食的原因，或健康養生觀點；

 

　　2. 分享素食多元化的菜式及味道；

 

　　3. 分享食素後對自己身心靈的變化好處；

 

　　同樣，不想令人對素食反感的話，也有素食社交不宜做的三大原則：

 

　　1.不談食肉及海產等的負面資訊、殘酷視頻及對身體的影響，無謂在飯桌上講大道理，或者教訓別人。

 

　　2. 不發表殘害動物觀念之類的說話，人家不是不知道的；只是大家食得興高采烈，別在此事挑起大家的攻擊話題掃大家興緻。

 

　　3. 不談自己有多慈悲或愛心或對愛護地球的偉論；相對大家都可能有以上觀念只是表達方法不同。

 

 

（圖片由作者提供）

 

　　這三個大原則，是基於互相尊重；即使有話要說及應該說，不一定衝口即刻表達；靜待時機會比較恰宜，例如有主人家或朋友談到某個點，想聽你分享素食的觀點或資訊；這時可以大膽地表達；凡是殘忍資訊，就視乎反應繼續還是適可而止。（考慮在坐者會因而反感或刺激到弱小心靈而受不了）即使有很多認為正確的理念要說，若對方表示興趣就繼續說下去，否則點到即止，反正一次交流是說不盡的。

 

　　值得推崇的觀念理念，不是隨便略過，而是要等待時機，是細水長流的提倡。

 

　　過年總有很多人會食素的，而且也有很多賀年素菜，而食譜名稱會有素蝦、素鮑魚等時有出現；常聽有批評別人「齋口不齋心」的說話嗎？是對？是錯？下期再說。

 

 

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