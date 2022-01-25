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25/01/2022

捐錢理性行為，不能感情用事

#捐錢 #理性行為 #善事 #感情用事
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　朋友說他食品公司有1000盒年糕，可以做善事，願意以收一個特惠價錢賣出，想找一些有興趣的人認捐。捐款人可以指定捐贈的慈善團體或老人院，朋友會安排物流。

　

　　他寫了一段文字，作為解釋整件事，給我看看給給意見。我看了之後，作了一些修改，但期間我又覺得自己可以捐一些，我又順便打電話給我姐夫家姐。因為他們去年的生意，實在做得非常火紅，賺錢多了，更應該多做善事。

　

　　和姐夫通電話，他也認識我朋友的，基本上一拍即合。因為數額不算太大，所以一廂情願的跟他說不如叫我們全部應捐了，這樣的話便不用發邀請認捐函找其他人認捐了。原意是我捐20%，他捐80%，反正於他來說真的是很少錢。

　

　　他雖說沒所謂，但在語氣上卻有點保留。他說不如他捐一半，另一半讓朋友再找人；假如真的找不到或找得不足夠，他最後會補上那個缺口。起初，我也覺得有點奇怪，不過亦覺得也很合理，一半已是500盒。

　

　　於是通知朋友，姐夫認捐500盒，我認捐100盒；當然那封邀請認捐函也傳了給朋友。朋友喜出望外，有600盒打底，剩下400盒相信亦很容易被認捐了。

　

　　之後，便聯絡另外幾個朋友看看有甚麼慈善團體或老人院有需要，讓我們把年糕等送去。又是十分鐘左右，已經有了捐贈對象和聯絡人方法。這些慈善團體都是那幾個朋友們相熟，之前有合作過或正參與服務的。

　

　　這件事，先後不到一小時，全部敲定。

　

　　事後我明白姐夫為何只認捐一半，不是因為他付不起，而是他會認為不應該全部由他一個人，又或者和我兩個人認捐。他的想法是那位做食品的朋友也應該做些甚麼去找其他人認捐，亦讓其他人有機會認捐。

　

(iStock)

　

　　當時我認為銀碼又不是太多，朋友又有心，不如我們立即促成，不是最好嗎？但我明白姐夫他即使做善事，也不會感情用事。過去幾次我和他在國內一起捐錢助學、捐錢起小醫院和在加拿大捐小佛堂，他的做法也是一樣，不會因為捐獻的是多是少，便一口應承，而是會有所保留的。

　

　　他的做法和我認識的有錢人一樣，他們做決定的時候，會理性分析一下，絕對不會感情用事。

　

　　在一個慈善基金會擔任執行委員超過15年，主席是個生活簡樸低調的億萬富豪，他每年捐錢幾百萬至千萬，我們也收取捐款。但到任何一筆申請不管3萬、30萬、還是300萬，審批時也一樣謹慎。

　　

　　記得一次有人申請一筆在大陸助學資助，約28萬元，我們見過申請人，基金會亦派人跟過他們在大陸捐助的項目，知道他們確實需要。大家都喜歡這個項目，同意捐助，我則建議不如「齊頭」捐30萬給他們，讓他們不用太拮据，但主席說他們申請多少便批多少。

　

　　另一次是一個頗具規模的慈善團體，直接找主席捐助300萬給他們一個在大陸興建孤兒院的項目，國內叫福利院。慈善團體的名氣比我們慈善基金會大，他們準備的功夫亦很齊備，主席亦十分熱心的推介，大家也喜歡，同意捐助。正當大家都以為主席會同意一次捐款300萬，怎知他說捐150萬。

　

　　從姐夫的反應明白到基金會主席的決定，捐錢是理性行為，不是感情先行，而且不要讓人有take it for granted的感覺。

 

 

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