「幾時飛？」

後疫情時代，人人都飛，飛是主流，不飛才是怪，而且都是飛日本。

第一時間撲機位，坐廉航也不問價錢，於是一張來回東京機票$5-6000很平常，聖誕或農曆新年過萬也比比皆是。同事就是，為了趕著去，不問價錢，開開心心去了。

每個人有權選擇他的生活和消費。人長大了，知道有些事不一定要急著去做，隨緣隨心吧。

在某個場合，無意中聽到一位闊太和朋友們對話，都是說「飛咗未」、「幾時飛」、「機票幾多錢」等⋯⋯

「你呢？」

「都係去日本。」

「幾多錢？」

「我換的。」

「你就好啦！幾多分換？」

「我不知道幾多分？我換的是頭等。因為我有很多分到期，所以要快換。」說的時候一臉輕蔑。

其實，只要兌換過機票，就應該大約知道兌換一張、頭等、 商務 、Premier Economy或經濟位機票大約需要分數。即使真的不知道，也不用說自己換的是頭等，說一句不是太記得，便好。

說自己換的是頭等之餘，還要說自己有很多分到期，是想別人聽起來「合理」一點，因為儲存積分到期，自己不是刻意換頭等的。其實，換頭等便頭等了，沒有甚麼，但愈要解釋，愈反映自己心態。

又例如說有很多分到期，也就是給別人聽到自己儲了很多分，多到要換頭等。言下之意，平時我都是坐頭等的，還有我經常消費，所以有很多分。

從她朋友衣著打扮和場合來看，他們是朋友聚會，相信大部分她朋友都是坐經濟客位的。因此她這樣說，不單只是炫耀自己的身份，而且還潛藏內心，看輕別人心態。

之後他們聊起航空公司來，她朋友們搶著說要花幾多錢才買到機票，而且還是廉航。她說怎樣也不會坐廉航，一般航空公司經濟位也可免則免，說不會和人迫，位又窄人又雜，「好似走難咁」。

她的表情，就好像經濟客位是新冠病毒，避之則吉。

（istock）

每個人有權選擇他的生活和消費，但也要有修養，否則只是一個暴發戶。

人長大了，知道有些事不一定要急著去做，亦知道有些事不一定要去做。

同事買到機票後，高興得四處跟人說，雖然貴貴也值得。我也心思思，但跟人去迫去搶不是我杯茶。晩點回家上網，看看有沒有機位好；不但有，還換到機票，竟然兌換到去日本的機票，只需2萬分飛行里數，而且和同事起程時間只差一、兩天。

不好意思跟同事說用飛行里數兌換到機票。人家真金白銀5、6千買機票，怕人家以為我「炫耀」，更怕他去也去得不開心。反正去不去、怎樣去都是自己的事。