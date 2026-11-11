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AH股新聞

11/11/2026 09:35

《Ａ股異動》劍橋科技A漲停，現報116.95元人民幣

　　劍橋科技A股(滬:603083)現漲停，報116.95元(人民幣．下同)，升10%，最低價107.18元；成交811.56萬股，成交金額9.16億元；量比14.5倍，換手率2.9%。

　　劍橋科技H股(06166)升11.7%，報61.7港元，最高價61.85港元，最低價55.25港元；成交323.49萬股，成交金額1.93億港元；主動買沽比率69:31，資金淨主動買入7150萬港元。劍橋科技A股較H股呈121.3%溢價。


《經濟通通訊社11日專訊》

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