【進博會】愛達花城號、魔都號同泊吳淞口：國產郵輪邁入雙船運營新時代

11月8日，長江入海口的吳淞口國際郵輪港，上演了一場意義非凡的相逢。剛剛完成交付的第二艘國產大型郵輪「愛達．花城號」，與中國首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」比肩停靠碼頭，歷史性同框亮相。



進博會舉辦期間，新聞中心策劃多條會外採訪線路。時值香港社會正熱切探討如何重振郵輪經濟，郵輪主題的探訪路線，便格外牽動記者的目光。這條採訪線路人氣極高，進博會首日前來報名時，名額爆滿。我只能登記進後備名單，寄望有人臨時退出，同時請現場工作人員協調爭取。皇天不負有心人，隔日便收到錄取通知，得以親赴現場，不禁喜出望外。



*花城號補給，魔都號承客*



來到吳淞口國際郵輪港，站在江邊抬眼望去，是剛完成交付的花城號。它11月6日於上海外高橋造船完成正式交付，7日移泊抵達港區。記者參訪時，全體船員已經就位，物資配備、系統聯調、船岸銜接等首航前籌備進入收尾，碼頭上補給車輛來往穿梭。翌日，花城號便啟航南下，開啟交付後首輪測試航次，駛向廣州南沙國際郵輪母港。未來它將以南沙作為核心母港。



一旁泊位的魔都號是已成熟投入市場運營兩年的商業郵輪。它自2024年1月1日開啟商業首航以來，長年以上海吳淞口為母港，已經完成250多個航次。暮色將臨，船身點起點點燈火，登船口人潮往來，甲板舷窗之處，可以看見準備啟程的旅客身影，帶著海上度假的憧憬，從這裏揚帆啟航。現場工作人員表示，像這樣兩艘國產郵輪並排停靠吳淞口的機會極其罕見，大抵僅此一次。待花城號落戶大灣區，日後再想在上海同時望見兩船同泊，幾乎不再可能。



登船參觀需要提前三天完成登記報備，受規章制度約束，採訪團未能登上巨輪內部實探，但能夠搭乘小船駛入江面，環繞兩艘龐大船體緩緩航行。江水拍擊船舷，仰望層層疊疊的甲板與綿延無數的舷窗，即便隔著一片江水，也能夠真切觸摸到國產郵輪行業蓬勃跳動的生機。



*花城號12日抵達廣州南沙，12月30日香港過夜跨年*



雖是同廠誕生的姐妹船，花城號並非魔都號的簡單複製。魔都號噸位約13.5萬噸，花城號則達14.1萬噸，船身長17米，滿載可容納5232名賓客。研發團隊根據魔都號兩年來的運營經驗，圍繞中國家庭的出行習慣，完成大量細緻的迭代升級，確立「更秀美、更科技、更中國」的設計理念。



按照航線規劃，花城號11月9日從上海出發南下測試，12日抵達廣州南沙；11月14至16日開啟廣州往返香港的試航，磨煉區域航線調度與通關流程。11月22日，它將在南沙迎來盛大的商業首航。首航季橫跨2026年11月至2027年1月，鋪開一張層次豐富的航線網絡：既有6天5晚穿行香港、越南順化的首航旅程，也有4-5天短途休閒線、9天8晚南洋風情之旅，最長更有17天16晚東南亞六國「海絲發現之旅」。12月30日還特別設立香港過夜的海上跨年班次，為旅人打造別樣的歲末儀式感。



花城號的航次自5月20日開啟預售便反響熱烈，首航、周末以及跨年航次備受追捧，適合家庭相聚的陽台房、連通艙、親子艙供不應求。大灣區的新生代、新老人與新中產家庭，是這艘新郵輪最主要的期待者。



*郵輪產業從「過路經濟」到全鏈條體系*



大型郵輪向來被視為造船工業系統集成能力的集大成之作。它不僅是一艘船舶，更是一座漂浮在大海之上的微型城市，把居住、餐飲、演藝、休閒種種生活場景完整搬至海上。建造一艘大型郵輪牽涉成千上萬個細分領域，技術門檻高企，過去長時間被海外企業所壟斷。



回望國內十餘年的郵輪發展歷程，從前中國多依賴外國船隊，屬於典型的「過路經濟」：外國郵輪駛來中國港口停靠，但是設計建造、物資供應鏈、核心運營管理，大多留在海外。隨著國產大型郵輪實現從零到一的突破，中國郵輪產業也迎來質變－－由單純接待外輪停靠，邁向設計、建造、運營、供應鏈一體化的全鏈條發展道路。



吳淞口國際郵輪港所屬企業上海吳淞口國際郵輪港發展有限公司於2008年創立，2011年正式開港。港口擁有兩座引橋、三座航站樓，合計四座大型泊位，兩個泊位可接納22萬噸級超大型郵輪，另外兩個適配15萬噸級郵輪。受江道水深制約，巨型郵輪無法駛入黃浦江，得天獨厚的水域條件，造就吳淞口國內頂級郵輪母港的地位。



*無目的地海上遊意外走紅*



上海吳淞口國際郵輪發展有限公司總經理助理郭婉婷表示，國內郵輪消費市場仍處持續培育階段，對不少普通消費者而言，郵輪度假還是相對新鮮的模式。「愛達．魔都號」也在不斷摸索貼合國人生活節奏的新玩法，其中「無目的地海上遊」便意外走紅。這類航線周五登船、周日歸港，船駛向外海巡遊，不停靠境外口岸，郵輪本身即是全部的目的地。船上有琳琅滿目的餐飲，數座劇院每日排滿歌舞、互動表演；旅客上船會收到一份郵輪日報，一日之內各種活動安排一目了然。不用趕景點，不用奔波轉車，僅僅利用一個雙休日，就可以在海上放鬆身心。今年6月6日魔都號首次開通該類航次便一票難求，12月還將繼續推出三個班次。



在郭婉婷看來，上海與香港郵輪樞紐，定位各有側重，互補性強。上海地緣貼近韓國、日本，擅長4-5天的中短途航線；香港面向東南亞，外籍遊客出入境更具優勢。伴隨多國免簽政策落地，飛赴上海登上郵輪的外籍旅客日漸增多。業界也盼望，未來船企可以開通上海至香港的循環航線，讓南北兩大郵輪門戶彼此連通。



*汽笛長鳴，開啟國產雙郵輪新篇*



就在記者乘坐的小船即將駛回碼頭時，渾厚的汽笛驟然響起。「愛達．魔都號」率先鳴笛，它當日下午就要離港；「愛達．花城號」隨即長鳴回應，汽笛聲在江面上回蕩。屬於國產大型郵輪的雙船時代，已經到來。



《經濟通通訊社記者黃燕明11日上海專電》