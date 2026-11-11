《Ａ股異動》京城股份A漲停，現報9.12元人民幣

京城股份A股(滬:600860)現漲停，報9.12元(人民幣．下同)，升10%，最低價8.23元；成交975.35萬股，成交金額8323萬元；量比1.8倍，換手率2.2%。
京城機電股份H股(00187)升6.6%，報2.585港元，最高價2.7港元，最低價2.415港元；成交130.2萬股，成交金額332.36萬港元；主動買沽比率59:41，資金淨主動買入58.72萬港元。京城股份A股較H股呈312%溢價。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/11/2026 13:01
京城股份A股(滬:600860)現漲停，報9.12元(人民幣．下同)，升10%，最低價8.23元；成交975.35萬股，成交金額8323萬元；量比1.8倍，換手率2.2%。
京城機電股份H股(00187)升6.6%，報2.585港元，最高價2.7港元，最低價2.415港元；成交130.2萬股，成交金額332.36萬港元；主動買沽比率59:41，資金淨主動買入58.72萬港元。京城股份A股較H股呈312%溢價。
《經濟通通訊社11日專訊》
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