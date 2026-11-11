【ＡＰＥＣ前瞻】中國第三度擔任東道主，深圳APEC峰會將向世界展示甚麼？

亞太經合組織(APEC)「中國年」即將在下周三至四（11月18日至19日）於深圳迎來壓軸會議--APEC第三十三次領導人非正式會議，全球視線都聚焦於深圳，靜候可能出現的歷史性場面。



這是繼2001年上海、2014年北京之後，中國時隔12年第三次擔任APEC東道主。今年APEC峰會主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，聚焦「開放、創新、合作」三大優先領域。



成立於1989年的APEC，目前有21個成員經濟體。不同於具有法律約束力的貿易協定，APEC以自願合作、協商一致的方式運作，主要透過政策對話、經驗交流及能力建設，推動貿易投資便利化與區域經濟合作。



隨著APEC峰會進入倒數，深圳街頭繁花與旗幟相映，位於福田區香蜜湖的深圳國際交流中心，周邊已鋪展紫紅色花海，配上「APEC CHINA 2026」標誌，引來許多市民奔赴打卡。這座城市正努力以最高標準迎接各國元首。



*自願停駛私家車、彈性辦公、放秋假，深圳全城迎盛會*



對深圳當地居民和打工一族而言，更切身的變化是工作與通勤安排。深圳市人社局倡導企業在11月16日至20日，推行靈活工作安排，例如安排員工在家工作，彈性上班或帶薪休假等。配套的「綠色出行、暢通有我」行動，則鼓勵私家車及電動自行車（俗稱「電雞」）自願停駛，紓緩會議期間的交通壓力。



此外，11月17日至20日每日上午6時至晚上10時，「非粵B」（非深圳核發車牌）私家車、貨車分時分區限行，香港車牌不受此限。深圳還自11月1日起全市全天候禁止「響按」，為期5年，遇緊急情況除外；初犯將被罰300元人民幣，一年內違規第三次開始，罰款加至500元人民幣。



安保措施更由地面延伸至空中。深圳分階段加強低空飛行管控，從福田、南山兩區擴至全市，深汕特別合作區除外；受限制的不只無人機及通用航空器，連風箏、孔明燈也不能放。寄遞渠道同樣加強把關，11月1日至22日，寄往深圳的郵件快件須接受過機安檢等臨時安全檢查。



與此同時，深圳全市中小學安排在11月17日至20日放秋假，上海、海南等地旅遊景區紛紛推出優惠「搶深圳客」。



*從「開放融入」到「創新探索」，中國主場定位轉變*



相較2001年上海和2014年北京APEC期間的安排，深圳市政府的限制相對寬鬆。當年，上海所有機關和學校以調休形式放假5天，會場周邊封路限行，掛外地車牌車輛禁入市區；北京連續十天車牌單雙號限行，黨政機關及企事業單位公用車全日停駛七成，部分機關事業單位調休六天，還有工地、工廠停工限產等空氣質量保障措施。



有分析指出，原因在於城市承辦APEC時的戰略定位不同。中國三次主辦APEC，恰處於不同的對外開放階段。2001年上海峰會是中國首次承辦APEC，而且在中國加入世界貿易組織前夕舉行，因此核心目標是向世界展示中國對外開放的決心，加上會期前不久剛經歷了美國911恐襲，故安保和管控最嚴格。2014年北京峰會的重點是保障空氣質量，為領導人會議提供良好的環境。至於今次深圳的定位，則是展示中國式現代化的城市樣本，「向全球展示開放包容、高效宜居的城市面貌」，若一味嚴苛管控，反而與這一目標背道而馳。



回看當年，上海峰會通過了《上海共識》等文件，明確了APEC實現貿易投資自由化的戰略，並發表了《領導人宣言》，承諾加強合作應對經濟放緩，支持中國盡快加入WTO，為中國融入多邊貿易體系創造更加穩定的外部環境。北京會議則通過推動實現亞太自貿區的「北京路線圖」，以及2015年至2025年的APEC互聯互通藍圖，將合作重點延伸至區域一體化與基建聯通。



今年輪到深圳承辦APEC會議，中國提出推進亞太自貿區、互聯互通、數字經濟及人工智能等合作，以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，將「開放、創新、合作」定為三大優先領域。內媒《財經》指出，從上海的「開放融入」，到北京的「合作共建」，再到深圳的「創新探索」，體現中國與APEC互動的清晰脈絡：對外開放層級不斷深化、與亞太利益交融不斷加深。



*部長會議鋪路，APEC中國年迎來重頭戲*



今年已有多場部長級會議為深圳APEC峰會鋪路。5月在蘇州舉行的貿易部長會議，發表《蘇州聲明》，並通過新一版服務業路線圖，著眼減少貿易壁壘、推動數碼及綠色服務發展。10月在香港舉行的財長會，則通過數字基礎設施融資政策聲明，提出動員公共部門、私人資金及多邊開發銀行資源，協助填補融資缺口。



接下來的重頭戲集中於深圳。11月17日至18日舉行的工商領導人峰會，以「共促繁榮，共贏未來」為主題，預計匯集約千名政商界代表；多位APEC經濟體領導人將與工商界交流，討論亞太自貿區、互聯互通、人工智能、數字經濟及可持續發展等議題。



緊接著舉行的第三十三次領導人非正式會議，APEC秘書處預期，人工智能將是會議的重要議題，承接全年圍繞生產力、創新及新興技術應用的討論。



*中美俄領袖有望會晤，烏克蘭議題受關注*



會議桌之外，各國領袖藉峰會進行的場邊互動，同樣牽動全球目光。其中，中美俄領袖會否在深圳聚首，同枱會談，是本屆APEC最大焦點。北京方面已證實，正與俄、美就三方會晤進行磋商。美國總統特朗普則於11月8日表示，將赴中國出席APEC，並預期與習近平、普京會面，討論包括伊朗戰事及核裁軍在內的問題。



至於俄烏問題會否也擺上中美俄會議桌，《紐約時報》引述專家分析，若三方在烏克蘭缺席下商討俄烏問題，恐引起外界對「大國交易」的憂慮。報道引述美利堅大學助理教授唐志學指出，全球三大核武國首腦聚首的畫面，難免引發大國共治並漠視小國利益的質疑。烏克蘭總統澤連斯基也強調，絕不希望局勢演變成重新劃分勢力範圍的「雅爾達2.0」。



1945年，美英和蘇聯在中國缺席下，於雅爾達會議期間達成秘密協議，迫使當時的中國政府放棄對蒙古領土主權，並割讓東北海軍、交通及商業特權。上海復旦大學中美關係專家信強形容，這是中國永遠不會忘記的大國政治歷史教訓。



早前訪華的德國總統施泰因邁爾透露，中國國家主席習近平明確表示，中美俄三國領導人不會在深圳討論烏克蘭命運，並重申烏克蘭是歐洲的衝突，歐洲人必須參與談判。



復旦大學美國研究中心副主任宋國友則分析，即使烏克蘭問題最終被列入議程，中方亦只會將自身定位為對話促進者、平台提供者及中立見證者，盡量避免給予外界北京能夠向俄羅斯施壓的印象。



*「習特會」料年內第三度登場，共識落實成考驗*



相比仍在磋商的三方會晤，中美雙邊互動的議題更為具體。繼9月華盛頓會晤後，習近平與特朗普預計將再於深圳APEC期間會面；這將是兩人半年多之內第三次峰會，在中美關係中實屬罕見。



兩國元首此前同意構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」，惟投資合作障礙仍不小。據《南華早報》引述消息人士報道，美國國內對中國投資、尤其汽車製造業投資存在政治阻力，今年5月北京峰會提出的投資委員會機制陷入停滯，9月的華盛頓會談也未能達成協議。



據報雙方談判團隊正參照貿易委員會的模式，推進投資委員會的制度安排，並討論一份中國可能投資的美國非敏感領域項目短名單，涉及電動汽車、電池儲能及電力設備等。然而多名消息人士認為，無論涉及哪些領域，中國在美國進行大規模、長期投資的可能性都不大。



人工智能領域則呈現溝通與競爭並行的局面。雙方在9月峰會後同意建立人工智能相關事件的溝通機制，並計劃於11月底前舉行後續對話；但特朗普同時表明，美國不會放慢自身發展步伐，也無意在人工智能領域向中國開放。



既有合作尚待推進，美國中期選舉後的政治變化又為會談增添變數。清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊認為，特朗普在選舉失利後，更需要向美國農民和企業展示成果，因此會催促中國兌現採購和供貨承諾；中國則關注雙方能否對等落實共識，並反對美方近期提出的擴大對外投資限制規則草案。



在孫成昊看來，深圳會晤的關鍵，是雙方能否明確各項承諾的執行順序和時間表，以及出現新的限制措施時能否及時磋商，避免影響已談妥的合作。



復旦大學教授趙明昊則指出，選舉結果將削弱特朗普兌現承諾的能力，中美關係的複雜性或將增加。重視「維持戰略穩定」的中國，可能因此加強與民主黨溝通，減少雙邊協議對兩國領袖個人關係的依賴，並更加關注白宮在缺乏國會支持下能落實哪些承諾。



《經濟通通訊社記者王寧慧11日報道》