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AH股新聞

11/11/2026 11:04

《兩岸關係》台灣網民熱捧大陸微短劇，國台辦：歡迎並支持台灣業者參與創作

　　國務院台辦今日舉行例行新聞發布會。有記者提問，「近期，大陸微短劇受到島內觀眾熱烈追捧，相關短劇APP登上島內許多APP下載量排行榜，相關話題在社交平台引發廣泛討論。請問對此有何評論？」

　　國台辦發言人張晗對此表示，在通勤路上追大陸短劇、閒暇時間聊大陸短劇，已經成為許多台灣網友的一種生活時尚、娛樂方式。不論是在環環相扣的故事情節中放鬆休閒，還是在包羅萬象的題材中獲取知識，都體現了兩岸同胞特別是兩岸青年的情感共鳴。

　　張晗稱，歡迎並支持更多台灣業者參與大陸微短劇創作，兩岸業者深化交流、攜手合作，推出更多優秀影視文化作品，為兩岸觀眾創造更多的時代記憶和光影享受。

　　據張晗介紹，大陸微短劇市場規模保持高速增長，微短劇在技術形態、領域題材和內容創作等方面飛速發展。據統計，2025年大陸共3.3萬部微短劇上線播出，2026年1月至8月上線微短劇達43萬部，是2025年的13倍；微短劇用戶規模達8.5億，月活用戶超過6億，相關市場規模突破千億元，湧現大量為觀眾喜聞樂見的好作品。


《經濟通通訊社11日專訊》

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