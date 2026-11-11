《中泰關係》中國外交部：李強11月13-15日訪問泰國，15-16日赴菲律賓出席中國-東盟會議

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中國外交部發言人今日宣布，應泰國總理阿努廷邀請，國務院總理李強將於11月13日至15日對泰國進行正式訪問。應東盟輪值主席國菲律賓總統馬科斯邀請，國務院總理李強將於11月15日至16日赴菲律賓馬尼拉出席第29次中國-東盟領導人會議。



*冀同泰國加強戰略溝通，深化互利合作*



對於當前中泰關係和此訪期待，外交部發言人郭嘉昆表示，中國和泰國是親密友好鄰邦和命運共同體，「中泰一家親」深入民心。近年來，習近平主席同泰國國王哇集拉隆功實現歷史性互訪，共同引領兩國關係持續向前發展，雙方政治互信不斷增強，務實合作成果豐碩，給兩國人民帶來實實在在的福祉。中方期待以此訪為契機，同泰方進一步賡續傳統友誼，加強戰略溝通，深化互利合作，推動中泰命運共同體建設不斷邁上新台階，助力各自現代化進程，也為地區和平穩定與發展繁榮作出更多貢獻。



*冀推動《中國－東盟自貿區3.0版升級議定書》盡快生效*



至於中方對中國－東盟領導人會議的期待，郭嘉昆稱，今年是中國－東盟建立全面戰略夥伴關係5周年。5年來，在雙方領導人的共同引領下，中國東盟合作蓬勃發展、成果豐碩，始終走在地區前列，不僅惠及各自國家和人民，也為地區和平穩定繁榮作出重要貢獻。當前，世界進入新的動盪變革期，求和平、謀發展、促繁榮是地區人民的最大期盼。中方期待通過此次與會，與東盟國家增進團結互信，凝聚合作共識，推動《中國－東盟自貿區3.0版升級議定書》盡快生效，深化人工智能、數字經濟、能源安全、互聯互通、減貧發展等領域合作，攜手建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好的共同家園，為地區的和平發展注入更多的穩定性和確定性。



《經濟通通訊社11日專訊》