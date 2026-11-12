《Ａ股異動》劍橋科技A漲停，現報128.65元人民幣

劍橋科技A股(滬:603083)現漲停，報128.65元(人民幣．下同)，升10%，最低價125.1元；成交1376萬股，成交金額17.51億元；量比25.8倍，換手率5%。
劍橋科技H股(06166)升6.9%，報72.7港元，最高價72.7港元，最低價66.8港元；成交604.17萬股，成交金額4.24億港元；主動買沽比率49:51，資金淨主動賣出370.29萬港元。劍橋科技A股較H股呈108.2%溢價。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/11/2026 09:35
劍橋科技A股(滬:603083)現漲停，報128.65元(人民幣．下同)，升10%，最低價125.1元；成交1376萬股，成交金額17.51億元；量比25.8倍，換手率5%。
劍橋科技H股(06166)升6.9%，報72.7港元，最高價72.7港元，最低價66.8港元；成交604.17萬股，成交金額4.24億港元；主動買沽比率49:51，資金淨主動賣出370.29萬港元。劍橋科技A股較H股呈108.2%溢價。
《經濟通通訊社12日專訊》
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