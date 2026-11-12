《中歐關係》商務部：中歐醫療器械專場貿易對接會達成100餘項合作意向

商務部新聞發言人何亞東今日在例行新聞發布會上表示，在第九屆進博會期間舉辦的中歐醫療器械專場貿易對接會，是中歐貿易投資磋商機制第二次例會一項重要的成果共識。商務部會同財政部、國家衛健委等部門組織了160多家國內的醫療機構和企業參與市場化採購，歐方組織了40多家醫療器械企業參會，達成合作意向超過100項。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》