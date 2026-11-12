【ＡＩ泡沫】美商務部長據報阻撓落實對Megaspeed出口管制

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捲入英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳婚外情及間諜指控風波的核心人物黃樂(Alice Huang)，其創立的新加坡企業Megaspeed International據報在最近兩年進口了總值超46億美元的英偉達產品，並轉運至中國。美媒Axios周三（11日）引述消息人士報道，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)一直阻撓總統特朗普及政府其他官員，不讓他們收緊涉嫌將英偉達人工智能芯片轉移至中國企業的管制，理由是擔心有關措施會引發與中國的貿易戰。



報道指出，盧特尼克上周四（5日）曾在白宮戰情室，與財政部長貝森特、國防部長赫格塞思、貿易代表格里爾及國務卿魯比奧會面。當時黃仁勳的婚外情醜聞正持續發酵，貝森特在會上質問盧特尼克，為何商務部一直抵制落實出口管制，特別是針對涉及間諜醜聞的企業Megaspeed。盧特尼克當場只回應，須與總統確認。



報道指，特朗普至少在5月、8月及11月5日三個場合，批准對涉嫌向中國轉移英偉達芯片的行為採取行動，但盧特尼克一再阻撓；特朗普還曾在11月5日批准該行動前徵詢特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克的意見。



商務部發言人艾克哈默否認貝森特曾與盧特尼克對質，並拒絕即時回應其他指控。



另據《金融時報》報道，美國多個部會要求將涉嫌走私英偉達芯片的Megaspeed列入出口管制黑名單，商務部卻拖延，使該公司至今未受管制。報道引述知情人士稱，美國國務院、國防部、能源部及財政部均主張管制Megaspeed，但主持審查的商務部，近兩個月以部分企業的資訊不足為由，延後新增實體名單。目前不清楚，要求補件的對象是否包括Megaspeed。



報道指，商務部拒談內部審議，強調已積極打擊晶片走私。英偉達稱，儘管美方未將Megaspeed列管，也未另行通知要求出口須經許可，但英偉達已於2025年6月主動將其列入內部黑名單，禁止後續銷售與出貨，這項自願禁令至今有效。



《經濟通通訊社12日專訊》