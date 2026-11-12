《兩岸關係》習近平：願同台灣各界就兩岸關係和國家統一開展對話協商，絕不為「台獨」留空間

紀念孫中山先生誕辰160周年大會今日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話，強調願在一個中國原則和「九二共識」基礎上，同台灣各界就兩岸關係和國家統一開展對話協商，但絕不會為「台獨」分裂活動留下任何空間。



習近平表示，孫中山先生「振興中華」的口號鼓舞了一代又一代中國人，不斷被賦予新的時代意義和內涵。孫中山先生一生愛國救國，我們學習、繼承、發揚他的寶貴精神，就要高揚愛國主義精神、奮力實現祖國繁榮富強。



習近平指出，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。海峽兩岸同胞都是中國人，是血脈相連、血濃於水的一家人。一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。長期以來，我們秉持「兩岸一家親」理念，持續深化兩岸交流融合，增進兩岸同胞福祉。



習近平強調，面向未來，我們堅持「和平統一、一國兩制」方針，在堅持一個中國原則和「九二共識」的基礎上，願意同台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商。我們一定會充分考慮台灣現實情況、充分照顧台灣同胞利益和感情，但我們絕不會為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。



習近平並指出，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興。兩岸同胞以及海內外全體中華兒女要攜起手來，共同反對「台獨」分裂勢力，共同為兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一而努力。歷史潮流不可阻擋，祖國完全統一一定要實現，一定能夠實現。



《經濟通通訊社12日專訊》