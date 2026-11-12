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12/11/2026 14:24

《中韓關係》南韓外長將在APEC會議前訪華，明與中國外長王毅會晤

　　亞太經合組織(APEC)峰會下周三至四(18-19日)在深圳舉行。南韓外交部發言人今日表示，外交部長官趙顯將於11月13日至14日(本周五至周六)訪問中國，並在13日與中國外交部長王毅會晤。

　　南韓外交部發言人樸鬥淳介紹，這將是中韓外長時隔三個月再次舉行會談。在南韓總統李在明下周訪華出席APEC深圳峰會之際，兩位外長將就中韓關係、朝鮮半島局勢等事宜廣泛交換意見。


《經濟通通訊社12日專訊》

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