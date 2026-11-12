《中韓關係》南韓外長將在APEC會議前訪華，明與中國外長王毅會晤

亞太經合組織(APEC)峰會下周三至四(18-19日)在深圳舉行。南韓外交部發言人今日表示，外交部長官趙顯將於11月13日至14日(本周五至周六)訪問中國，並在13日與中國外交部長王毅會晤。
南韓外交部發言人樸鬥淳介紹，這將是中韓外長時隔三個月再次舉行會談。在南韓總統李在明下周訪華出席APEC深圳峰會之際，兩位外長將就中韓關係、朝鮮半島局勢等事宜廣泛交換意見。
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
12/11/2026 14:24
亞太經合組織(APEC)峰會下周三至四(18-19日)在深圳舉行。南韓外交部發言人今日表示，外交部長官趙顯將於11月13日至14日(本周五至周六)訪問中國，並在13日與中國外交部長王毅會晤。
南韓外交部發言人樸鬥淳介紹，這將是中韓外長時隔三個月再次舉行會談。在南韓總統李在明下周訪華出席APEC深圳峰會之際，兩位外長將就中韓關係、朝鮮半島局勢等事宜廣泛交換意見。
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰12/11/2026 14:39 《神州金融》內地銀行據報重啟挖掘優質城投公司，梳理集團化金融需求
12/11/2026 14:58 《中英關係》王文濤與英國商貿大臣雷諾茲視頻通話，交流電動車經貿議題
12/11/2026 14:55 《Ａ股焦點》海光信息升近3%，料明年量產新一代CPU，性能對標國際水平
12/11/2026 14:42 【ＡＩ泡沫】路透：中國AI企業搶訂海外英偉達算力，憂黃仁勳風波促使美國收緊限制
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N