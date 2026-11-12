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AH股新聞

12/11/2026 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.2%，半導體板塊強彈

　　滬深三大股指低開後逐漸回暖，滬綜指上午收升0.2%報3688.05點，深成指及創業板指均升0.06%。兩市半日成交額12214億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交大增2931億元或32%。

　　圍繞英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳的婚外情風波發酵，加上內地閃存龍頭續推進IPO，助推中國本土芯片公司股價，A股半導體產業鏈強彈。寒武紀(滬:688256)股價盤中一度重回1000元以上，上午收升9.8%，報988.51元；燧原科技(滬:688801)收漲12.4%，股價曾高見588元，創上市以來新高。長江存儲據報仍在推進上市計劃，爭取最早於2027年第一季在上海證券交易所進行首次IPO。路透社早前曾引述知情人士報道，長江存儲的上市計劃可能推遲幾個月，其時傳出監管發出非正式指示，要求暫緩部分企業上市，直至股市恢復穩定。

　　此外，軍工板塊亦表現活躍；消費零售股衝高，廣百股份(深:002187)及寧波中百(滬:600857)漲停。

　　下跌方面，貴金屬概念走弱，山金國際(深:000975)挫6.8%，赤峰黃金(滬:600988)跌5.6%。金價今日小幅下滑，因高於預期的美國通脹數據以及美聯儲鷹派言論推高美元升至近一個月高位，強化下月加息預期，打壓金價。


《經濟通通訊社12日專訊》

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