《Ａ股行情》滬綜指反覆收跌0.67%，三連升斷纜，半導體逆市漲

滬綜指今日走勢反覆，全日收跌0.67%報3655.83點，三連升斷纜，深成指也跌1.68%，創業板指挫2.44%。成交放量，滬深兩市全日成交額1.93萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日大增2557億元或15%。



英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳婚外情風波引全球關注，英偉達股價大跌，對科技自主可控方向的交易熱情升溫，國產半導體逆風上漲。今日半導體板塊指數收升，尤其存儲芯片一度大漲，燧原科技(滬:688801)揚逾13%，沐曦股份(滬:688802)升8.8%，寒武紀(滬:688256)升超8%。



路透引述知情人士表示，中國人工智能企業正試圖租用中國境外數據中心的英偉達芯片算力，因擔心黃仁勳醜聞可能促使華盛頓收緊對中企遠程使用先進處理器的限制。



另外，現貨金跌至每盎司3977美元左右的逾一周低點，因高於預期的美國通脹數據以及美聯儲鷹派言論提振美元，並加強下個月加息預期，打壓金價。貴金屬領跌，山金國際(深:000975)收低9.3%，赤峰黃金(滬:600988)跌8.3%。至於上個交易日大漲的AI短劇概念陷入調整，上海電影(滬:601595)跌停，芒果超媒(深:300413)挫9.5%。



滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4043.93 -0.78 上證指數 3655.83 -0.67 8795.37 深證成指 11197.98 -1.68 10525.40 創業板指 2509.43 -2.44 科創50 1309.84 +0.73 B股指數 278.62 -2.34 1.41 深證B指 1126.35 -0.42 0.30



《經濟通通訊社12日專訊》