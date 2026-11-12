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12/11/2026 15:16

《中美關係》2026中美政黨對話在京舉行，中聯部：一道探索新時代兩個大國正確相處之道

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026中美政黨對話在北京舉行
▷ 中聯部長劉海星與美方代表博卡斯出席
▷ 雙方圍繞探索中美正確相處之道交流

　　2026中美政黨對話今日在北京舉行。中共中央對外聯絡部部長劉海星出席並發表主旨講話。美國前駐華大使、前聯邦參議員博卡斯等美國政黨、戰略界、工商界人士，以及中方有關部門、地方政府、智庫、高校、民間機構代表參加。雙方圍繞「在變化的亞太和世界中探索新時代中美正確相處之道」主題進行坦誠、深入、建設性交流。

　　劉海星表示，一個穩定、健康、可持續發展的中美關係不僅符合兩國人民利益，也是亞太和世界和平繁榮的重要保障。習近平主席與特朗普總統半年內實現互訪，創造了中美交往的歷史。當今世界正經歷百年未有之大變局。面向未來，中美應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，一道探索新時代兩個大國正確相處之道。雙方應樹立正確認知，有效管控分歧，拓展互利合作，促進人文交流，承擔大國責任，共同努力夯實中美建設性戰略穩定關係的基礎。

　　劉海星並指，中美政黨對話迄今已成功舉辦15屆，成為中美各界溝通對話的重要平台。期待兩國政黨、政治家、各界有識之士，充分發揮專業影響力和社會號召力，推動中美關係持續健康穩定發展。

*美方代表：通過良性競爭和互利合作實現共同發展*

　　博卡斯等美方代表表示，美中雖然歷史文化和政治制度不同，但同為世界主要大國和重要經濟體，擁有廣泛共同利益，對國際事務具有重要影響力。美中關係趨於穩定平衡，有利於各自發展目標的實現和國際治理難題的解決。雙方應把握兩國元首成功會晤為雙邊關係發展創造的良好條件，持續加強溝通對話，以尊重、平等、求同存異精神加深相互理解，通過良性競爭和互利合作實現共同發展，為亞太和世界注入更多穩定預期和發展動力。期待通過中美政黨對話促進兩國經貿、科技、人文和青年等各界交往，為增進相互了解與信任、促進雙邊關係發展作出積極貢獻。


《經濟通通訊社12日專訊》

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