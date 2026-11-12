麗珠醫藥(01513)385萬人幣增持新北江製藥股權，持股升至近91%

麗珠醫藥(01513)(深:000513)公布，以約385.25萬元人民幣收購中匯源所持新北江製藥約0.13%的股份，所持股權由約90.64%增加至約90.77%。



該集團指，新北江製藥從事原料藥和中間體的生產，今年上半年盈利2.7億元人民幣，而中匯源作為新北江製藥的員工持股平台，為進一步優化新北江製藥股權結構，強化對核心原料藥子公司的管控力度，提高經營決策效率，該集團擬收購部分中匯源所持有的新北江製藥股份，收購對價預期將以內部資源撥付。



《經濟通通訊社12日專訊》