  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2026 08:33

麗珠醫藥(01513)385萬人幣增持新北江製藥股權，持股升至近91%

　　麗珠醫藥(01513)(深:000513)公布，以約385.25萬元人民幣收購中匯源所持新北江製藥約0.13%的股份，所持股權由約90.64%增加至約90.77%。

　　該集團指，新北江製藥從事原料藥和中間體的生產，今年上半年盈利2.7億元人民幣，而中匯源作為新北江製藥的員工持股平台，為進一步優化新北江製藥股權結構，強化對核心原料藥子公司的管控力度，提高經營決策效率，該集團擬收購部分中匯源所持有的新北江製藥股份，收購對價預期將以內部資源撥付。


《經濟通通訊社12日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

APEC前瞻 | 中國第三度擔任東道主，深圳APEC峰會將向...

11/11/2026 12:05

聚焦APEC

港元定存VS活期！工銀亞洲3個月低門檻定存6厘，建行亞洲活期...

08/11/2026 13:29

貨幣攻略

中東戰火 | 中期選舉前夕美伊局勢現轉機，油價創三個月最大跌...

03/11/2026 09:58

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金