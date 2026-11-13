《Ａ股異動》東山精密A一度跌停，現報84.33元人民幣

東山精密A股(深:002384)曾一度跌停，跌停價84.32元(人民幣．下同)，現報84.33元，跌10%，最高價96.46元；成交1.44億股，成交金額128.71億元；量比1.3倍，換手率10.4%。
東山精密H股(02384)跌8.7%，報85.25港元，最低價83.8港元，最高價98港元；成交88.11萬股，成交金額7761萬港元；主動買沽比率49:51，資金淨主動賣出88.71萬港元。東山精密A股較H股呈16.4%溢價。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/11/2026 14:03
東山精密A股(深:002384)曾一度跌停，跌停價84.32元(人民幣．下同)，現報84.33元，跌10%，最高價96.46元；成交1.44億股，成交金額128.71億元；量比1.3倍，換手率10.4%。
東山精密H股(02384)跌8.7%，報85.25港元，最低價83.8港元，最高價98港元；成交88.11萬股，成交金額7761萬港元；主動買沽比率49:51，資金淨主動賣出88.71萬港元。東山精密A股較H股呈16.4%溢價。
《經濟通通訊社13日專訊》
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N