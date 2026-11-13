《港滬深通》港股總市值43.6萬億元，滬深88.3萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(12日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2459
|304
|1700
|41
|2906
|36
|H股總數
(隻)
|529
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1051
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16931
|305
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|435446
|699
|501613
|1041
|379586
|346
|流通市值
(億元)
|-
|-
|482012
|700
|321926
|346
|平均PE
(倍)
|11.81
|26.99
|13.36
|10.90
|25.80
|9.33
|成交
百萬元
|202703
|1490020
|1053414
《經濟通通訊社13日專訊》
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