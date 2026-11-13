《港滬深通》港股總市值43.6萬億元，滬深88.3萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(12日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2459 304 1700 41 2906 36 H股總數

(隻) 529 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1051 57 - - - - 上市證券

(隻) 16931 305 - - - - 總市值

(億元) 435446 699 501613 1041 379586 346 流通市值

(億元) - - 482012 700 321926 346 平均PE

(倍) 11.81 26.99 13.36 10.90 25.80 9.33 成交

百萬元 202703 1490020 1053414

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。



《經濟通通訊社13日專訊》