中芯國際趙海軍：料今年收入超120億美元，同比增三成

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中芯國際(00981)(滬:688981)公布，第三季純利按年大升1.23倍至4.28億美元，按季則回落11%。收入按年增34%至31.9億美元，主要由於晶圓銷量按年增加、產能利用率上升及產品組合變動所致。



*中國客戶需求增速高於公司整體需求增速*



中芯國際聯合CEO趙海軍今日在三季度業績會上表示，三季度銷售收入以地區分類看，中國、美國佔比分別為90.8%、7.8%；從金額來看，中國銷售收入環比增長7%，主要原因為中國客戶需求增長速度高於公司整體需求增長速度，公司相應調配產能，滿足客戶需求。



今年全年收入預計超過120億美元，較去年同期增長接近三成。全球設備供應鏈整體緊張，交付周期拉長，部分設備交付時間仍存在不確定性，雖不會影響今年的擴產規劃落地，但可能對明年全年的資本開支執行帶來擾動。



*第四季度淡季不淡，預計出貨量保持穩健*



趙海軍指出，第四季度是行業傳統淡季，但公司業績淡季不淡。雖然手機、部分消費類訂單有所走弱，但公司充分發揮多工藝平台的協調性調配能力，將釋放出來的產能向專用存儲、BCD等高需求、高附加值產品傾斜。



四季度，公司預計出貨量保持穩健，產品組合變化及價格隨行就市推動平均銷售單價上漲，預計收入環比增長4%到6%；同時，折舊、原材料等成本壓力持續增加，以及四季度公司增加工程和研發投片量，使得產能利用率在擴產產能持續釋放的基礎上略有下降，所以給出的毛利率指引與上季度指引持平，為26%到28%。



《經濟通通訊社13日專訊》