【聚焦數據】廣東10月進出口連續五個月破萬億元，首10月規模已超去年全年

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▷ 單10月進出口1.08萬億元，連續5月破萬億
▷ 前三大貿易夥伴為東盟、香港、歐盟
海關總署廣東分署發布的最新數據顯示，今年首10月廣東外貿進出口9.8萬億元（人民幣．下同），已超過去年全年規模，比去年同期（下同）增長25.7%。其中，出口5.73萬億元，增長15.1%；進口4.07萬億元，增長44.6%。前10個月，廣東外貿規模佔全國比重達21.9%，較去年同期提升1個百分點。
單10月，廣東進出口1.08萬億元、增長37.3%，增速較前9個月加快12.8個百分點。其中出口6187.6億元，增長22.8%；進口4566.3億元，增長63.5%；較前9個月分別加快8.6個、21個百分點。繼今年6月歷史首次突破萬億元大關後，廣東進出口月度規模已連續5個月超萬億元。
貿易夥伴方面，廣東對主要貿易夥伴進出口均保持增長。前10月，東盟、香港、歐盟為廣東前三大貿易夥伴；對東盟、香港進出口均超萬億元，達1.55萬億、1.53萬億元，增長23.1%、47.7%；對歐盟進出口9853.3億元，增長5.3%。同期，對美國、台灣分別進出口8940.2億、8119.8億元，增長12.6%、17%。前10月，廣東對APEC其他經濟體進出口6.47萬億元，增長27.8%；此外，對共建「一帶一路」國家進出口3.59萬億元，增長19.6%。
*出口機電產品增長19.2%，集成電路增長56.4%*
作為廣東先進製造業的典型代表，前10個月廣東出口機電產品4.06萬億元，增長19.2%，佔全省出口總值的70.9%。其中，電腦及其零部件、集成電路、電工器材等分別出口4775.7億、4735億、4590.9億元，增長29.9%、56.4%、27.1%。無人機、3D打印機、數字照相機出口領跑全國，分別增長10.4%、113%、58.7%，佔全國同類商品比重高達95.4%、85.8%、78.6%。
此外，傳統產品出口回暖。同期，勞動密集型產品、家電、手機出口6600.9億、2982.4億、2010.4億元，增長10.2%、7.5%和15.1%，分別較前9個月加快2.1個、0.5個、1.7個百分點。
*進口集成電路增長53.2%，電腦及其零部件增長135.2%*
從進口看，前10個月，廣東進口增速快於出口29.5個百分點，進出口更趨平衡。數據顯示，廣東對AI相關產品進口大增，其中進口集成電路1.61萬億元，增長53.2%，佔全省進口總值的39.5%；進口電腦及其零部件6749.5億元，增長135.2%，佔16.6%。
同期，廣東進口未鍛軋銅及銅材569億元，增長36.1%；金屬礦及礦砂539.7億元，增長23.8%。生活消費品也有較快增長，進口牛肉、食用植物油分別增長23.9%、113.7%。
《經濟通通訊社13日專訊》
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