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13/11/2026 17:22

【聚焦數據】內地10月新增人民幣貸款負1000億元，遜預期

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 10月新增人民幣貸款-1000億元，低於預期200億元
▷ 住戶貸款減少1.46萬億元，企事業單位貸款增12.39萬億元
▷ 10月末外幣貸款餘額5831億美元，同比增5.2%

　　人民銀行公布，前十個月人民幣貸款增加11.42萬億元(人民幣．下同)。按上月公布的前三季度人民幣貸款增加11.52萬億元計算，即10月新增人民幣貸款-1000億元，遜於市場預期的200億元。這是新增人民幣貸款繼今年7月轉負，以3400億元負值刷新紀錄後，再次轉負。

　　10月末，本外幣貸款餘額287.25萬億元，同比增長4.6%。月末人民幣貸款餘額283.33萬億元，同比增長4.7%。分部門看，住戶貸款減少1.46萬億元，其中，短期貸款減少1.41萬億元，中長期貸款減少501億元；企(事)業單位貸款增加12.39萬億元，其中，短期貸款增加4.65萬億元，中長期貸款增加6.69萬億元，票據融資增加9283億元；非銀行業金融機構貸款減少2395億元。10月末，外幣貸款餘額5831億美元，同比增長5.2%。前十個月外幣貸款增加381億美元。

　　10月末，本外幣存款餘額358.81萬億元，同比增長7.8%。月末人民幣存款餘額350.65萬億元，同比增長7.7%。前十個月人民幣存款增加21.97萬億元。其中，住戶存款增加8.47萬億元，非金融企業存款增加1.91萬億元，財政性存款增加3.03萬億元，非銀行業金融機構存款增加5.99萬億元。10月末，外幣存款餘額1.22萬億美元，同比增長16.9%。前十個月外幣存款增加1553億美元。


《經濟通通訊社13日專訊》

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