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13/11/2026 17:49

《中國監管》外匯局：三季度中國經常帳戶順差2761億美元

　　國家外匯管理局公布2026年三季度及前三季度中國國際收支平衡表初步數，2026年三季度，中國經常帳戶順差18722億元（人民幣．下同），其中，貨物貿易順差23743億元，服務貿易逆差4331億元，初次收入逆差1143億元，二次收入順差453億元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差18722億元。

　　按美元計值，2026年三季度，中國經常帳戶順差2761億美元，其中，貨物貿易順差3501億美元，服務貿易逆差639億美元，初次收入逆差168億美元，二次收入順差67億美元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差2761億美元。

　　按SDR計值，2026年三季度，中國經常帳戶順差2023億SDR，其中，貨物貿易順差2566億SDR，服務貿易逆差468億SDR，初次收入逆差123億SDR，二次收入順差49億SDR。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差2023億SDR。

*前三季度中國經常帳戶順差6541億美元*

　　2026年前三季度，中國經常帳戶順差44801億元，其中，貨物貿易順差60023億元，服務貿易逆差12256億元，初次收入逆差4113億元，二次收入順差1147億元。資本和金融帳戶（含三季度淨誤差與遺漏）逆差42574億元。

　　按美元計值，2026年前三季度，中國經常帳戶順差6541億美元，其中，貨物貿易順差8764億美元，服務貿易逆差1788億美元，初次收入逆差602億美元，二次收入順差168億美元。資本和金融帳戶（含三季度淨誤差與遺漏）逆差6213億美元。

　　按SDR計值，2026年前三季度，中國經常帳戶順差4786億SDR，其中，貨物貿易順差6412億SDR，服務貿易逆差1308億SDR，初次收入逆差441億SDR，二次收入順差123億SDR。資本和金融帳戶（含三季度淨誤差與遺漏）逆差4545億SDR。


《經濟通通訊社13日專訊》

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