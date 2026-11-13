《中國監管》外匯局：三季度中國經常帳戶順差2761億美元

國家外匯管理局公布2026年三季度及前三季度中國國際收支平衡表初步數，2026年三季度，中國經常帳戶順差18722億元（人民幣．下同），其中，貨物貿易順差23743億元，服務貿易逆差4331億元，初次收入逆差1143億元，二次收入順差453億元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差18722億元。



按美元計值，2026年三季度，中國經常帳戶順差2761億美元，其中，貨物貿易順差3501億美元，服務貿易逆差639億美元，初次收入逆差168億美元，二次收入順差67億美元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差2761億美元。



按SDR計值，2026年三季度，中國經常帳戶順差2023億SDR，其中，貨物貿易順差2566億SDR，服務貿易逆差468億SDR，初次收入逆差123億SDR，二次收入順差49億SDR。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差2023億SDR。



*前三季度中國經常帳戶順差6541億美元*



2026年前三季度，中國經常帳戶順差44801億元，其中，貨物貿易順差60023億元，服務貿易逆差12256億元，初次收入逆差4113億元，二次收入順差1147億元。資本和金融帳戶（含三季度淨誤差與遺漏）逆差42574億元。



按美元計值，2026年前三季度，中國經常帳戶順差6541億美元，其中，貨物貿易順差8764億美元，服務貿易逆差1788億美元，初次收入逆差602億美元，二次收入順差168億美元。資本和金融帳戶（含三季度淨誤差與遺漏）逆差6213億美元。



按SDR計值，2026年前三季度，中國經常帳戶順差4786億SDR，其中，貨物貿易順差6412億SDR，服務貿易逆差1308億SDR，初次收入逆差441億SDR，二次收入順差123億SDR。資本和金融帳戶（含三季度淨誤差與遺漏）逆差4545億SDR。



《經濟通通訊社13日專訊》