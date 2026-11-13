中廣核電力(01816)黨群工作部主任郭新剛獲選任職工董事

中廣核電力(01816)(深:003816)公布，昨天召開職工代表大會，選舉該集團黨群工作部主任郭新剛為第五屆董事會職工董事。郭新剛將與後續股東會上選舉產生的非職工董事共同組成第五屆董事會，任期將自股東會選舉產生第五屆董事會之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。



該集團指，郭新剛的薪酬將遵從薪酬管理規定執行，其薪酬方案將提呈股東會批准。郭新剛歷任遼寧紅沿河核電運行處副處長、運行一處副處長、運行二處副處長、系統設備處處長；蘇州熱工研究院黨委委員、副總經理。



《經濟通通訊社13日專訊》