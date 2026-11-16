《Ａ股異動》鈞達股份A一度跌停，現報36.11元人民幣

鈞達股份A股(深:002865)曾一度跌停，跌停價36.05元(人民幣．下同)，現報36.11元，跌9.8%，最高價40.81元；成交2176萬股，成交金額8.19億元；量比0.6倍，換手率9.5%。
鈞達股份H股(02865)跌7.3%，報11.24港元，最低價11.22港元，最高價12.53港元；成交529.52萬股，成交金額6135萬港元；主動買沽比率42:58，資金淨主動賣出884.27萬港元。鈞達股份A股較H股呈277.8%溢價。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/11/2026 13:44
鈞達股份A股(深:002865)曾一度跌停，跌停價36.05元(人民幣．下同)，現報36.11元，跌9.8%，最高價40.81元；成交2176萬股，成交金額8.19億元；量比0.6倍，換手率9.5%。
鈞達股份H股(02865)跌7.3%，報11.24港元，最低價11.22港元，最高價12.53港元；成交529.52萬股，成交金額6135萬港元；主動買沽比率42:58，資金淨主動賣出884.27萬港元。鈞達股份A股較H股呈277.8%溢價。
《經濟通通訊社16日專訊》
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