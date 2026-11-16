《Ａ股異動》長飛光纖A一度跌停，現報225.47元人民幣

長飛光纖A股(滬:601869)曾一度跌停，跌停價225.46元(人民幣．下同)，現報225.47元，跌10%，最高價245元；成交952.04萬股，成交金額22.27億元；量比0.8倍，換手率2.3%。
長飛光纖光纜H股(06869)跌11.4%，報78.4港元，最低價78.05港元，最高價85.7港元；成交2313萬股，成交金額18.79億港元；主動買沽比率45:55，資金淨主動賣出1.84億港元。長飛光纖A股較H股呈238.2%溢價。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/11/2026 14:25
長飛光纖A股(滬:601869)曾一度跌停，跌停價225.46元(人民幣．下同)，現報225.47元，跌10%，最高價245元；成交952.04萬股，成交金額22.27億元；量比0.8倍，換手率2.3%。
長飛光纖光纜H股(06869)跌11.4%，報78.4港元，最低價78.05港元，最高價85.7港元；成交2313萬股，成交金額18.79億港元；主動買沽比率45:55，資金淨主動賣出1.84億港元。長飛光纖A股較H股呈238.2%溢價。
《經濟通通訊社16日專訊》
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