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AH股新聞

16/11/2026 14:43

《Ａ股異動》兆易創新A一度跌停，現報221.48元人民幣

　　兆易創新A股(滬:603986)曾一度跌停，跌停價221.42元(人民幣．下同)，現報221.48元，跌10%，最高價239.39元；成交3378萬股，成交金額77.82億元；量比1倍，換手率5%。

　　兆易創新H股(03986)跌9%，報262港元，最低價261.6港元，最高價282.6港元；成交122.85萬股，成交金額3.32億港元；主動買沽比率39:61，資金淨主動賣出6537萬港元。兆易創新A股較H股呈-0.6%折讓。


《經濟通通訊社16日專訊》

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