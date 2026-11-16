《神州經脈》中美俄元首周四深圳會晤，工業增加值三個月低，滬指三連跌

《神州經脈》內地10月經濟數據全面遜預期，加上英偉達(US.NVDA)風波持續擾動帶累科技板塊，滬深股市下調，滬綜指一度跌穿3600關鍵點，最終全日收低0.87%報3602.57點，險守三千六關，三連跌；深成指也跌2.53%，創業板指重挫4.37%。兩市全日成交額僅1.48萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減1712億元或一成。A股算力硬件、芯片半導體領跌大市。光通訊三巨頭重挫，銀行股全天走強，工商銀行(滬:601398)收升2.3%，報9.05元創歷史新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6678，較上個交易日4時30分收盤價升29點子，創11月2日以來兩周新高，全日在6.6675至6.6724之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7141，較上個交易日升11點子，三連升，創10月30日以來逾半個月新高，較市場預測偏弱370點。



*今日新聞精選*



1. 亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行。周四（19日），國家主席習近平將同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普在深圳舉行中俄美元首會晤。白宮透露，三方會晤前，特朗普和習近平會舉行雙邊會晤和工作午宴，是兩人今年內第三次會晤。外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，這是中俄美三國元首歷史上首次面對面會晤，將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見，具有開創性意義。



2. 最新一期《求是》雜誌以《攜手共建亞太命運共同體》為題，輯錄國家主席習近平2013-2025年期間出席APEC峰會的演講和發言重點，有關攜手共建亞太命運共同體的重要論述。習近平表示，2026年，中國將第三次擔任亞太經合組織東道主。中方願以此為契機，同各方攜手構建亞太共同體，促進亞太地區增長和繁榮，著力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數字經濟、人工智能等務實合作，為亞太發展注入更大活力和動力，更多造福亞太人民。



3. 國家統計局今日公布，10月份，規模以上工業增加值同比實際增長4.8%，不及市場調查預估中值5.3%，創三個月最低增速。10月份，社會消費品零售總額46463億元，同比增長0.4%，遜於市場調查預估中值0.8%。1-10月份，全國固定資產投資（不含農戶）364824億元，同比下降8.1%，創2020年1-4月以來最大跌幅，亦遜市場調查預估中值的下降7%。10月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.1個百分點，為四個月最低水平。



4. 國家統計局公布，2026年10月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比總體上漲，二三線城市環比下降，一二三線城市同比降幅繼續收窄。路透根據數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降2.4%，為去年11月以來最慢降幅，上月跌2.8%；環比下降0.1%，為連續五個月保持該水平。70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有14個（上月17個），下跌49個（上月49個），持平的七個（上月四個）。



5. 摩根士丹利發表研究報告指，預計2027年12月恒指目標價為26000點，並較看好A股市場，因其新興前沿產業（包括國產科技及先進製造）的代表性正在上升、國家隊重新入市並協調組織中長期資金，以及更能直接受惠於國產自給自足。報告提及，明年股市將有更廣泛的投資機會，這得益於貿易可預測性提高，以及油價和收益率正常化等因素。摩根士丹利將國企指數、MSCI中國指數和滬深300指數的2027年12月目標價，分別設定為8700點、76點和4550點。



6. 內媒「每日經濟新聞」根據OpenRouter最新數據測算，上周全球AI大模型總調用量為211萬億Token，環比增長0.48%。其中，上榜的AI大模型中，中國AI大模型周調用量達119.1萬億Token，環比增長2.51%；同期美國AI大模型周調用量為14.83萬億Token，環比增長6.08%。中國大模型周調用量連續二十九周超過美國，穩居全球首位。DeepSeek V4.1-Flash-1017連續四周位居第一，騰訊混元Hy4升至第二，DeepSeek V4.1-Flash位居第三，智譜GLM 5.3 Flash排在第四。



7. 據「IT之家」報道，昨日有部分用戶反饋稱，DeepSeek已對App與網頁版的長對話功能實施了使用限額。多名用戶收到平台提示，稱因「算力不足，不再支持超過7天不活躍的長對話」。與此同時，單次輸入的文字上限被縮短至4萬字左右，每日對話額度也受到限制，當日使用量觸頂後，頁面會顯示「因服務器繁忙，使用額度已達上限」。據DeepSeek官方狀態頁記錄，2026年10月以來平台已發生8起服務中斷，涉及對話服務及V4 Pro、V4.1 Flash的API。



8. 小馬智行(02026)與豐田合作研發並量產的第七代鉑智4X Robotaxi，今日在廣州正式投入示範運營，面向公眾開放L4級自動駕駛服務。據介紹，目前，小馬智行與豐田已在北上廣深四座一線城市落地Robotaxi服務。鉑智4X Robotaxi投入示範運營，標誌著雙方在中國市場的L4戰略合作邁入新階段。鉑智4X Robotaxi是小馬智行與豐田歷經以雷克薩斯、賽那為原型的多代L4級車型迭代後的標桿之作。